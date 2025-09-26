logo pulso
Presentan final del Campeonato Nacional de Motocross

Por Romario Ventura

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan final del Campeonato Nacional de Motocross

Se llevó a cabo la presentación oficial de la gran Final del Campeonato Nacional de Motocross, que se celebrará el próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre en la Pista de Motocross del Parque Tangamanga I, con acceso totalmente gratuito para el público a partir de las 12:00 hrs.

El evento reunirá a más de 150 pilotos de todo el país, quienes competirán en 17 categorías que incluyen divisiones infantiles y juveniles, rama femenil, así como veteranos en las edades de 40, 50 y 60 años. Las competencias estelares estarán a cargo de las categorías MX1 y MX2. En total, se repartirá una bolsa de premios de 30 mil pesos.

Como parte de la preparación, la pista fue ampliada de 1.3 kilómetros a 1.5 kilómetros, alcanzando así la medida oficial para la realización de esta final nacional. Las actividades comenzarán el sábado por la mañana con las categorías infantiles y, por la tarde, se llevarán a cabo cuatro carreras en distintas divisiones, con presencia de pilotos de talla nacional.

En el presídium de la presentación estuvieron Christian Becerra, organizador del evento; el coach y ex piloto de motocross Memo Yamalu, a quien se rendirá un homenaje; Sergio Balseca, Rocío Cuevas y el piloto de Off Road Toño Bear.



La fecha pasada del campeonato se disputó en Fresnillo, Zacatecas, considerada la “catedral del motocross”, donde participaron 280 pilotos. Con diez jornadas ya celebradas, San Luis Potosí se convirtió en la sede oficial de esta gran final, consolidando su papel como escenario de alto nivel para este deporte extremo.

