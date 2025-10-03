logo pulso
Presentan la lid atlética UTSLP

Por Romario Ventura

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Este jueves se llevó a cabo la presentación oficial de la Carrera Atlética UTSLP 2025, un evento que reunirá a la comunidad universitaria, deportistas y familias potosinas en un ambiente de activación física y convivencia. La justa se realizará el próximo domingo 19 de octubre a las 8:00 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta el Jardín Principal de Soledad de Graciano Sánchez.

La competencia contará con dos distancias, 3 kilómetros y 10 kilómetros, en categorías varonil y femenil libre, avaladas por la Federación Mexicana de Atletismo. 

Los corredores podrán elegir entre distintas opciones de kits: Kit completo ($350 para administrativos y público en general): incluye playera oficial, medalla, número, chip y morral. Kit 1 (alumnos $170): incluye medalla, número y chip. Kit 2 (alumnos $300): incluye playera, medalla, número y chip. Edición limitada a 100 números.

La entrega de kits será en el Edificio de Vinculación de la UTSLP de 10:00 a 18:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las inscripciones podrán realizarse en: Sweet Vegan en Nereo Rodríguez Barragán #1385: Tienda Salvajes en Av. Parque, Chapultepec #1000; La Pape en Damián Carmona #1295; Bike Center en Himalaya #749, Lomas 4ª; Clínica Veterinaria Balam en Av. Colorines #532, Prados.

