Presentan proyecto Brujas Soccer Elite

La noche de este viernes, en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, se llevó a cabo la presentación oficial del proyecto Brujas Soccer Elite, el cual dio a conocer su renovado modelo de desarrollo futbolístico enfocado en la formación integral de jugadoras y jugadores.

El evento fue encabezado por el director del proyecto, Usiel Torres, quien dio la bienvenida a los asistentes y compartió un emotivo mensaje sobre lo que ha significado, a lo largo de los años, este programa que ha buscado forjar talentos y proyectarlos hacia equipos profesionales.

Durante la presentación, se compartieron testimonios de futbolistas que iniciaron su trayectoria en la academia de Brujas y que hoy forman parte de clubes de Primera División, tanto en la rama varonil como en la femenil, lo cual refrenda la visión y resultados de este esfuerzo formativo.

Asimismo, el ex jugador profesional y actual entrenador de porteros y delanteros de la academia, Ángel Lemus, tomó la palabra para resaltar la importancia del trabajo disciplinado, la constancia y el respaldo que brinda este tipo de programas a quienes sueñan con llegar al fútbol profesional.

Posteriormente, la Srta. Yudid presentó la filosofía de Brujas Elite y dio a conocer su nuevo modelo de membresía, la cual incluye una amplia gama de beneficios exclusivos para los integrantes, entre los que destacan: Entrenamientos con entrenadores certificados. Procesos de selección para conformar equipos nacionales e internacionales. Acceso a torneos nacionales e internacionales. Evaluaciones físicas y técnicas.

Consultas médicas, psicológicas, de fisioterapia y nutrición. Pruebas biométricas personalizadas. Uniforme y casaca personalizada. Instalaciones de primer nivel en el campo politécnico. Becas de excelencia deportiva. Intercambios de estadías nacionales e internacionales. Descuentos en servicios adicionales.

Finalmente, se destacó que el proyecto Brujas Soccer Elite abre sus puertas a jugadores externos que cumplan con ciertos requisitos, reafirmando su compromiso de ser una plataforma que impulse el talento local hacia nuevos horizontes en el futbol.