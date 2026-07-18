Primera prueba ´brava´ de Chivas; recibe al Toluca

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Aunque la Copa del Mundo todavía ocupa los reflectores internacionales, la Liga MX ya tiene encuentros atractivos desde su primera jornada.

El Guadalajara abre su actividad frente al Toluca, en el estadio Akron, e inicia una nueva aventura con la intención de dejar atrás la amarga eliminación en semifinales del torneo anterior, frente al Cruz Azul.

Ahora, el Rebaño vuelve a casa con la obligación de convertir la localía en una fortaleza y enviar un mensaje positivo desde la primera fecha.

No será una tarea sencilla. El Toluca de Antonio Mohamed se mantiene como uno de los proyectos más sólidos en el futbol mexicano, gracias a un plantel acostumbrado a disputar las fases finales.

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Los Diablos Rojos aparecen otra vez entre los favoritos para levantar el trofeo, por lo que el estreno representa una auténtica prueba de carácter para ambos clubes, en la Fecha 1.

Las Chivas llegan con algunas novedades en su plantel. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo representan las principales incorporaciones. Además, cuentan con los cinco jugadores que participaron con el Tricolor en la Copa del Mundo. Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González ya trabajaron junto al resto del grupo, aunque con pocos días para integrarse.

Del otro lado, el Toluca afronta este compromiso —y el torneo— con una ausencia sensible. El volante Marcel Ruiz quedó fuera, debido a una operación en la rodilla.