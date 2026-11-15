Promotora remonta y vence al Cefor Lu

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Cefor Promotora San Luis consiguió un importante triunfo como local al imponerse por marcador de 4-2 al Centro de Especialización de Futbolistas Lu, en encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Tercera División Profesional, celebrado en la cancha de la Unidad Deportiva 21 de Marzo. Con este resultado, el conjunto Soledense sumó tres puntos que le permiten luchar por entrar a la zona de calificación.

El partido comenzó con un ritmo cerrado, con ambos equipos buscando espacios para generar peligro. Sin embargo, fueron los visitantes quienes abrieron el marcador al minuto 18, cuando Romel Hernández aprovechó un centro a media altura para conectar el remate y colocar el 1-0. Cefor respondió con mayor intensidad y encontró el empate en tiempo de compensación de la primera mitad, al 45+1, mediante Pablo García, quien llegó a cerrar un servicio desde la banda derecha para enviar el balón al fondo de las redes.

Para el complemento, el equipo local salió decidido a buscar la remontada y apenas al minuto 47 consiguió el 2-1. Víctor López apareció desde atrás para conectar un certero cabezazo y darle la ventaja a Promotora San Luis. No obstante, la respuesta visitante llegó al 58, cuando Pablo Contreras sacó un potente disparo ante la salida del guardameta para establecer nuevamente la igualdad.

Con el marcador 2-2, Cefor mantuvo la presión y encontró la oportunidad de recuperar la ventaja desde el punto penal. Abraham Sánchez se encargó de ejecutar la pena máxima al minuto 58, con un disparo potente a media altura por el costado izquierdo, para colocar el 3-2. El mismo atacante volvió a hacerse presente al minuto 85, cuando cobró un segundo penalti con un disparo raso para sentenciar el 4-2 definitivo.

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De esta manera, Cefor Promotora San Luis firmó una remontada ante su afición y obtuvo una victoria importante en sus aspiraciones dentro de la Tercera División Profesional. Los potosinos aprovecharon las oportunidades desde los once pasos y sumaron tres unidades que los colocan en la séptima posición del Grupo XII con 16 unidades.