Reportan 20 mil asistentes en transmisión del México-Ecuador

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El Gobierno del Estado reportó la asistencia de 20 mil personas al Estadio Libertad Financiera durante la transmisión del partido entre México y Ecuador, en el que la Selección Mexicana ganó 2-0 y consiguió su pase a octavos de final del Mundial.

De acuerdo con la administración estatal, familias potosinas se reunieron la noche del martes 30 de junio para seguir el encuentro como parte del programa "Somos Pasión Sin Límites", impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El evento se realizó en el estadio Libertad Financiera, habilitado como punto de reunión para la proyección de partidos del torneo, principalmente los de la Selección Mexicana.

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Tras el resultado, el gobernador Gallardo felicitó al combinado nacional y destacó la respuesta de las y los asistentes que acudieron al inmueble para seguir el encuentro.

El Gobierno estatal señaló que este espacio continuará como sede para la transmisión de partidos del Mundial, tanto de México como de otras selecciones participantes.