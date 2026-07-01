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Inglaterra y Kane concretan su cita con México

Brian Cipenga adelantó a RD Congo, pero lo ingleses remontaron para avanzar en el Mundial

Por EFE

Julio 01, 2026 12:03 p.m.
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Inglaterra y Kane concretan su cita con México
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      Con mucho sufrimiento y con doblete de Harry Kane, Inglaterra venció 2-1 a República Democrática del Congo y avanzar a octavos de final del Mundial 2026.
      El Equipo de la Rosa se tuvo que sobreponer a un tempranero gol de Brian Cipenga al minuto 7 para conseguir el ansiado pase, pero tuvo que sufrir de más ante un equipo africano que luchó hasta el final.
      Congo tuvo para el 2-0, pero fallaron a la hora buena, dejando vivos a los ingleses que se fueron con todo ante la meta de Lionel Mpasi.
      Fue hasta el minuto 75 que Inglaterra, a base de esfuerzo, pudo empatar el marcador luego de un sólido cabezazo de Kane para vencer a Mpasi.
      El domino total de los ingleses tuvo su recompensa hasta el 85 con tremendo tiro de Kane que se incrustó en la portería ante la mirada de Mpasi.
      Congo trató de sumarse al frente para conseguir el empate, pero ya sin fuerza al ataque y sin mucha idea.
      Así, Inglaterra se medirá a México en octavos de final el próximo domingo en el estadio Ciudad de México.

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