PSG golea al Barsa

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México.- Algo quedó bastante claro en el Parque de los Príncipes, el actual monarca de Europa es mucha pieza y tiene todo para lograr una hazaña que sólo el Real Madrid ha hecho en la historia: ser tricampeón de la Champions League.

Sin importar que se quedó sin tres de sus estandartes por lesión (Ousmane Dembélé, Marquinhos y Khvicha Kvaratskhelia), cuando el partido estaba empatado, el Paris Saint-Germain encontró la forma de salir avante y derrotó con demasiada autoridad (4-2)

al Barcelona.

Al golear al equipo blaugrana, que llegaba con una racha de 11 victorias al hilo en la temporada, el PSG de Luis Enrique demostró que quitarle su corona no será nada sencillo.

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Désiré Doué (38´), Lucas Hernández (72´), Vitinha (81´) y Fabián Ruiz (86´) fueron los que bajaron de su nube a lo blaugranas. Sólo necesitaron 15 minutos para encaminar el triunfo en la capital de la moda.

El conjunto parisino supo llevar el ritmo del encuentro y pegó en el momento preciso. Como si únicamente estuviera esperando que su rival tomara cierta confianza para quitársela de inmediato con la contundencia que

lo caracteriza.

A pesar de que los culés empataron en dos ocasiones, gracias a Xavi Espart (55´) y Lamine Yamal (79´), no lograron poner en predicamento a Matvey Safonov. La tercera anotación blaugrana nunca estuvo cerca.

La ilusión del Barça duró poco tiempo, cuando su principal figura consiguió un fantástico gol en la recta final. A pesar de que la perla española había tenido una discreta actuación, parecía que el rescatar el empate con una gran jugada individual sería suficiente, pero no fue así.

Los de Luis Enrique nunca estuvieron conformes con el punto en casa y buscaron, rápidamente, el arco rival. Recuperaron la ventaja y cerraron el partido cuando fue necesario hacerlo.

El duelo entre dos colosos del futbol mundial no decepcionó, pero sí determinó que todavía existe una brecha entre ambos.