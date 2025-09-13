Pumas golea al Mazatlán

Los Pumas llegaron a seis partidos al hilo sin conocer la derrota tras vencer 1-4 al Mazatlán FC en el estadio El Encanto, en un partido en el que Guillermo Martínez consiguió un doblete y Keylor Navas detuvo un penalti que pudo significar la igualada. Los universitarios no pierden en Liga MX desde que el portero tico llegó a resguardar el arco.

Los Cañoneros se dieron muy pronto un balazo en el pie cuando Facundo Almada aventó al ‘Memote’ dentro del área, se decretó penalti, mismo que el ariete auriazul cobró desde los once pasos por el centro, a media altura, para el 0-1 al 11’.

Después hubo un par de goles en la compensación del primer tiempo. Santiago Trigos mandó un pase filtrado para Jorge Ruvalcaba por la derecha, este se posó ante el portero Ricardo Gutiérrez, pero prefirió habilitar a ‘Memote’ Martínez para que concretara su doblete para el 0-2 al 45+4’.

Sin embargo, el Mazatlán FC no perdió tiempo, Omar Moreno entró por la banda izquierda, cedió el esférico a la entrada del área para Fabio Gomes, quien empalmó un potente disparo raso a la base del poste que dejó parado a Keylor Navas para el 1-2 al 45+8’.

Al 57’, Nathan Silva le cometió una falta dentro del área a Nicolás Benedetti que el propio jugador de los mazatlecos cobró desde el manchón. Lo hizo raso, por el centro y sin mucha fuerza, por lo que le dio tiempo al experimentado portero tico Keylor Navas de reaccionar con los pies y desviar.

Jordan Sierra pudo haber logrado el empate cuando falló solo ante el arco en un vertiginoso contragolpe al 67’, mientras que Álvaro Angulo erró un par de claras oportunidades que fueron una calca: Entró sin marca por la izquierda, al 64’ chorreó su disparo a un lado y al 68’ lo estrelló en la base del poste.

Después, Keylor Navas le detuvo una chilena a Fabio al 88’, Adalberto Carrasquilla estrelló un disparo en el travesaño al 90’, pero Alan Medina fue el que concretó la victoria con un disparo desde los linderos del área que fue a dar al ángulo para el 1-3 al 90+5’.

Al final todavía se señaló una mano del Mazatlán FC dentro del área, se decretó la pena máxima y José Juan Macías fue el encargado de ejecutarla con un disparo de derecha, raso y a la base del poste izquierdo para el 1-4 al 90+11’.