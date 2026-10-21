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Pumasde CU encaran a un renacido Santos

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Pumasde CU encaran a un renacido Santos
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      México.- Demostrar que su victoria (1-2) sobre el Atlante no fue un simple espejismo y que el proyecto de Esteban Solari realmente está cristalizando es el principal objetivo que tienen los Pumas, cuando visiten a un renacido Santos.

      Finalmente, luego de cuatro jornadas consecutivas, los universitarios regresaron a la senda del triunfo y se llenaron de motivación e ilusión para afrontar el complicado cierre de la fase regular que tienen.

      Prácticamente, tienen cinco "finales" por delante y su margen de error es muy corto, porque no dependen  de sí mismos para participar en la Liguilla.

      Ante unos sorprendentes y envalentonados Guerreros, tendrán el primero de cinco juegos a matar o morir. Deben de sumar de a tres y, después, ya pensarán en los Tigres, el Puebla, el América y el Monterrey.

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      En sus últimas 10 visitas a la Comarca Lagunera, Pumas sólo ha conseguido dos victorias y ha perdido en seis ocasiones, por dos empates.

      Su racha actual es de cinco duelos al hilo sin derrotar a los Guerreros en su propia casa. La última vez que lo logró fue en el Apertura 2020.

      Los Pumas se enfrentan al Santos con la intención de quitarles su imbatibilidad y con la urgencia de mantener vivas sus esperanzas de clasificar. Aquí es donde el equipo de Solari tiene que demostrar si está preparado para competir por el título.

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