Pumasde CU encaran a un renacido Santos
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México.- Demostrar que su victoria (1-2) sobre el Atlante no fue un simple espejismo y que el proyecto de Esteban Solari realmente está cristalizando es el principal objetivo que tienen los Pumas, cuando visiten a un renacido Santos.
Finalmente, luego de cuatro jornadas consecutivas, los universitarios regresaron a la senda del triunfo y se llenaron de motivación e ilusión para afrontar el complicado cierre de la fase regular que tienen.
Prácticamente, tienen cinco "finales" por delante y su margen de error es muy corto, porque no dependen de sí mismos para participar en la Liguilla.
Ante unos sorprendentes y envalentonados Guerreros, tendrán el primero de cinco juegos a matar o morir. Deben de sumar de a tres y, después, ya pensarán en los Tigres, el Puebla, el América y el Monterrey.
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En sus últimas 10 visitas a la Comarca Lagunera, Pumas sólo ha conseguido dos victorias y ha perdido en seis ocasiones, por dos empates.
Su racha actual es de cinco duelos al hilo sin derrotar a los Guerreros en su propia casa. La última vez que lo logró fue en el Apertura 2020.
Los Pumas se enfrentan al Santos con la intención de quitarles su imbatibilidad y con la urgencia de mantener vivas sus esperanzas de clasificar. Aquí es donde el equipo de Solari tiene que demostrar si está preparado para competir por el título.
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