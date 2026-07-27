Querétaro remonta y gana 2-1 al Pachuca

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México.- El Querétaro mostró su lado más "gallo" y logró remontar contra Pachuca (2-1) en su visita al estadio Hidalgo. Con un doblete de Ali Ávila, los dirigidos por Esteban González consiguieron su primera victoria del torneo.

La fantástica dupla del Pachuca volvió a demostrar su poder y esta vez lo hizo de arranque. Oussama Idrissi llevó el balón hasta la línea de fondo dejando a Bayron Duarte en el camino, y con exacta precisión mandó un centro que Salomón Rondón (2´) remató con la cabeza para desestabilizar a Guillermo Allison en su recorrido y anotar el primer gol. Sin embargo, el gol que abrió el marcador hizo pecar de confianza a los Tuzos.

Los Gallos buscaron el empate con más ímpetu que idea, y el joven Ali Ávila tuvo en sus pies la oportunidad de empatar el partido, pero cuando recibió el balón en el centro del área se apresuró para definir y su disparo se fue desviado por el poste derecho de Carlos Moreno.

Los Tuzos bajaron el ritmo y Querétaro luchó hasta el final. Duarte se reivindicó con un certero centro que Ávila (58´) conectó con la cabeza para empatar el partido.

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Los Gallos se plantaron y tomaron el protagonismo del encuentro, decididos a buscar la victoria.

En los últimos minutos, un centro de Santiago Homenchenko cruzó el área y encontró desprevenida a la zaga hidalguense. Un mal rechace de Mauricio Isais encontró a Ávila (90+4´) que a puro reflejo logró estirar su pierna para empujar el balón al fondo de la red.