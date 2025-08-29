logo pulso
Racimo de seis carreras impulsa triunfo de Dbacks

Por AP

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Racimo de seis carreras impulsa triunfo de Dbacks

Los Diamondbacks de Arizona castigaron al abridor colombiano de Milwaukee, José Quintana, con seis carreras tempranas y con una efectiva salida de Nabil Crismatt vencieron el jueves 6-4 a los Cerveceros para dividirse la serie de cuatro juegos con el mejor equipo de las Grandes Ligas.

Crismatt (2-0), en la tercera apertura en su carrera, permitió ocho hits y cuatro carreras —dos limpias— en cinco episodios y dos tercios. El derecho de 30 años otorgó una base por bolas y ponchó a dos mientras lanzaba 60 de sus 85 lanzamientos en la zona de strike.

Sal Frelick conectó su tercer jonrón de apertura de la temporada para darle a los Cerveceros una ventaja temprana, pero los Diamondbacks respondieron con tres carreras en el segundo inning. Quintana golpeó a Tyler Locklear con un lanzamiento con las bases llenas y el venezolano Ildemaro Vargas conectó un sencillo de dos carreras.

Después de que los Cerveceros redujeron la ventaja a 3-2 en su mitad de la entrada, los Diamondbacks sumaron tres carreras más en la tercera, dos de ellas cruzando el plato con un sencillo de Alek Thomas.

Isaac Collins impulsó un par para los Cerveceros en la tercera, reduciendo la ventaja a 6-4.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-1, Geraldo Perdomo de 5-0. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-3 con dos anotadas. 

