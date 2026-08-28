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América recibe a Puebla para defender liderato en Liga MX

América suma 13 puntos y busca continuar invicto en el torneo Apertura 2026.

Por El Universal

Agosto 28, 2026 12:54 p.m.
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América recibe a Puebla para defender liderato en Liga MX
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      Las Águilas del América pasan por un buen momento y buscarán continuar invictos cuando reciban este sábado a un renovado Puebla, en la fecha 6 del Apertura 2026.


      Los discípulos de Guillermo Almada llevan paso perfecto y acumulan 13 puntos con cuatro partidos ganados y un empate. Con este puntaje, los azulcrema se han instalado en la cima de la tabla general y sueñan con mantener esta racha.

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      Su más reciente triunfo sobre Juárez, a quienes doblegaron 1-2 de visitantes, ha generado una confianza que habían perdido durante la tutela de André Jardine y ahora buscarán sumar otras tres unidades, pero no será sencillo, Puebla está dando una grata sorpresa.
      La Franja logró su tercera victoria del torneo y, sumado a un empate en la fecha 3 ante Chivas, se han colado entre los primeros cinco puestos del balompié mexicano al sumar 10 puntos.
      El excelente desempeño del equipo, junto a un trabajo equilibrado del estratega mexicano Gerardo Espinoza, les ha permitido sacar los resultados a favor, incluso, de último momento, tal como ocurrió en la remontada frente a Santos, a quienes ganaron 3-2.
      Si bien los momios favorecen al equipo de Coapa, La Enfranjada asegura que dará batalla y demostrará que ya no es un equipo fácil de vencer.
      La última ocasión que ambas escuadras se midieron fue en la jornada 7 del Clausura 2026 cuando las Águilas golearon a los angelinos en el Cuauhtémoc por un abultado 0-4.
      El duelo de la jornada 6 se realizará este sábado 29 de agosto en el estadio Banorte, antes Azteca, en punto de las 19:05 horas centro.

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