Ramón Muñiz es 6to. en la general

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El equipo potosino Canel´s-Java completó una destacada actuación en la tercera etapa de la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026, disputada en el Circuito Juchitán, donde sus corredores se mantuvieron como protagonistas dentro del pelotón principal y pelearon hasta los últimos metros por la victoria de etapa.

La jornada se desarrolló sobre un circuito de 11 kilómetros por vuelta, para un recorrido total de 122 kilómetros, en una etapa completamente plana, con apenas 10 metros de desnivel, lo que favoreció una carrera de alta velocidad y constantes intentos de fuga.

El banderazo de salida fue encabezado por el presidente municipal de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, acompañado por autoridades locales, antes de que el pelotón iniciara una nueva jornada de competencia.

Durante la carrera se disputaron varias metas intermedias, situación que complicó las aspiraciones de Andrés Silva, quien había iniciado el día como líder de esa clasificación. A lo largo del recorrido se registraron múltiples ataques por parte de distintos equipos, aunque todas las escapadas fueron neutralizadas antes del cierre, provocando un embalaje masivo en el que los corredores de Canel´s-Java buscaron colocarse entre los primeros lugares.

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En el sprint final, Miguel Ángel Díaz fue el mejor ubicado del conjunto potosino al finalizar en la posición 11, seguido de Eduardo Miralrío, quien cruzó la meta en el lugar 16. Más atrás llegaron Ramón Muñiz (18), Andrés Silva (25), Julián Camacho (28), Efrén Santos (35) y Kevin Jiménez (64).

Tras la tercera etapa, Ramón Muñiz se mantiene como el mejor representante de Canel´s-Java en la clasificación general, ocupando la sexta posición con un tiempo acumulado de 6:23:59, el mismo registro que el líder de la competencia. Le siguen Miguel Ángel Díaz, en el octavo puesto; Andrés Silva, décimo; Julián Camacho, lugar 21; y Efrén Santos, en la posición 31, todos sin diferencia de tiempo respecto al líder general.

En las clasificaciones complementarias, Andrés Silva ascendió al segundo lugar de las Metas Intermedias, mientras que Julián Camacho continúa ubicado dentro del Top 5 de la clasificación de Montaña, manteniendo al conjunto potosino como uno de los equipos más competitivos del certamen.

Con estos resultados, Canel´s-Java sigue firme en la lucha por los primeros lugares de la tradicional competencia oaxaqueña, manteniendo vivas sus aspiraciones tanto en la clasificación general como en las especialidades, de cara a las siguientes etapas de la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026.