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Rayados buscará afianzar un lugar en la Liguilla

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Rayados buscará afianzar un lugar en la Liguilla
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      México.- Puebla recibe a Monterrey en una semana que será complicada para la Liga MX al jugarse jornada doble. La Franja buscará terminar con la sequía de triunfos; mientras, Monterrey buscará su segundo triunfo consecutivo en el encuentro de la fecha 13.

      Los Camoteros sumaron un punto luego de empatar a cero goles con los Xolos de Tijuana, en un encuentro que dejó mucho que desear.

      Los poblanos llegaron a 16 unidades, tras cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas y, aunque no ha sido su peor resultado en torneos cortos, cada vez se aleja más la posibilidad de luchar por un lugar en la liguilla al ubicarse, de momento, en la doceava posición, debajo de Pumas, Tijuana y Santos.

      De nada ha servido el buen arranque que tuvieron en el Apertura 2026, la falta de contundencia en los arcos rivales los mantiene sin una victoria desde la jornada 8 por lo que les urge un resultado favorable.

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      Por su parte, Monterrey doblegó al Pachuca la noche de este domingo y se impuso en su casa 2-1. Con este resultado, los Rayados llegaron a 17 puntos, resultado de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas y se ubican de momento en la octava posición de la tabla general.

      Los discípulos de Matias Almeyda aún tienen pendiente su partido de la fecha 7 frente Querétaro (que se celebrará el 14 de noviembre) y todo indica que podría sumar una victoria más; sin embargo, deberá trabajar cada partido para tener un lugar dentro de la liguilla.

      La última ocasión en que ambos equipos se vieron las caras fue en la jornada 16 del Clausura 2026 cuando La Pandilla se impuso 2-1 sobre Puebla.

      El partido de la fecha 13 se realizará este miércoles 21 de octubre en el estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 hora centro.

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