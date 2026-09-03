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Rayados deja sin final al América

Monterrey se impuso 5-4 en penales después de igualar 2-2 y enfrentará al Toluca en la final

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Rayados deja sin final al América
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La buena racha del América llegó a su fin. Monterrey dio un golpe de autoridad en las semifinales de la Leagues Cup al derrotar a las Águilas en tanda de penaltis (5-4) y asegurar su presencia en la gran final del certamen. Rayados aprovechó sus oportunidades y mostró mayor contundencia para acabar con el invicto azulcrema y mantener vivo su sueño de conquistar el título.

      Después de una primera mitad con escasas emociones y pocas aproximaciones de peligro, el espectáculo quedó reservado para el complemento. Ambos equipos elevaron la intensidad y regalaron un duelo a la altura de una semifinal, con oportunidades constantes y cambios en el marcador que mantuvieron la incertidumbre hasta el final.

      Monterrey fue el primero en golpear. Apenas iniciada la segunda parte, Diego Rossi aprovechó los espacios concedidos por la defensa azulcrema para abrir el marcador al minuto 49. Sin embargo, la ventaja regiomontana duró poco, ya que América reaccionó con personalidad y encontró el empate gracias a Ramón Juárez, quien capitalizó una desatención defensiva para vencer a Esteban Andrada con un potente disparo al 58.

      Impulsadas por una afición mayoritariamente americanista en las gradas, las Águilas mantuvieron la presión y consiguieron darle la vuelta al encuentro apenas cinco minutos después. Alan Cervantes culminó una destacada jugada colectiva para firmar el 2-1 al minuto 63, desatando la euforia entre los seguidores azulcremas.

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      Cuando parecía que América tenía controlado el partido, Monterrey volvió a responder. En una acción a velocidad dentro del área, los Rayados obtuvieron un penal que Lucas Ocampos transformó en el empate al minuto 69. El gol devolvió la igualdad al marcador y terminó enviando la definición a una emocionante tanda de penales, donde el conjunto capitalino fue más efectivo para asegurar su lugar en la final.

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