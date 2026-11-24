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Santiago Giménez tendrá un encuentro especial en la UEFA Champions League. El delantero mexicano, se reencontrará con el equipo que lo catapultó en el futbol de Europa, y en donde mostró su capacidad goleadora: el Feyenoord de los Países Bajos.

En conferencia de prensa, el "Bebote" fue cuestionado sobre si celebraría una hipotética anotación ante su exequipo, a lo que el delantero respondió de manera contundente.

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"Claramente no. No voy a celebrar por respeto al club, que me abrió las puertas de Europa. Mi tiempo en este club fue muy hermoso y especial, así que es genial volver", comentó el canterano cementero en conferencia de prensa.La nostalgia invadió a "Santi" Giménez, que no dudó en destacar el apoyo de la fanaticada del Feyenoord jugando como locales en Róterdam, Países Bajos."Este es un estadio donde el equipo recibe un enorme apoyo. Debemos de ser maduros e inteligentes, hacer lo que sea necesario en el campo, y no fijarnos en lo que ocurre fuera", añadió el mexicano.En la presente temporada, Giménez registra tres apariciones en la Champions League, destacando una asistencia para gol en los 45 minutos que ha jugado en total. Es el único torneo en donde el "Bebote" no ha sacudido las redes con la camiseta del Porto, ya que, tanto en Liga como en la Copa de Portugal, ha sacudido las redes rivales al menos en una ocasión.Santiago Giménez llegó al futbol de Europa en 2022 y casi de manera inmediata, logró demostrar sus condiciones de juego con el Feyenoord. En las tres temporadas que jugó con el equipo de los Países Bajos, consiguió marcar 65 goles en 105 partidos que disputó.Estos números le valieron para marcharse al Milan de Italia, en donde nunca pudo afianzarse con los distintos entrenadores que tuvo. Por todo lo antes mencionado, será un reencuentro especial.