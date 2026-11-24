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La salida nocturna de Israel Reyes dio de qué hablar. El futbolista del América fue captado en Mezontle, un bar de la Ciudad de México, donde, según una usuaria, protagonizó un incidente relacionado con una grabación.

Después de disfrutar del partido de la NFL en el Estadio Banorte, el defensa azulcrema habría continuado la noche en Mezontle, un conocido establecimiento de la Ciudad de México. Ahí, de acuerdo con un video que comenzó a circular en redes sociales, estuvo acompañado de varios amigos, entre ellos el influencer Paquideus.

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Pero no fue solamente su presencia en el lugar lo que llamó la atención. Una usuaria aseguró que el futbolista pidió que retiraran del establecimiento a una joven que lo había captado accidentalmente al fondo de uno de sus videos.La conversación no tardó en trasladarse a las redes sociales, justo cuando América se prepara para disputar la Liguilla. De hecho, Reyes apareció en las fotografías del entrenamiento del equipo, que comenzó el domingo 22 de noviembre sus trabajos para enfrentar a Rayados en los cuartos de final.Y vaya que las Águilas necesitan buenas noticias, pues cerraron la fase regular cayendo 1-0 ante Tigres, perdieron el liderato y sumaron cinco partidos sin ganar.