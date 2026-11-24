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La historia de Keylor Navas con Pumas podría llegar pronto a su fin. El propio arquero tico dejó en duda su futuro con el cuadro de la UNAM, luego de un comentario que dio a entender su descontento con lo sucedido en este Apertura 2026.

Los universitarios vivieron una realidad totalmente distinta a la del torneo pasado, cuando fueron líderes y finalistas del Clausura 2026. En la presente campaña, el equipo auriazul no clasificó a la Liguilla y terminó en la posición 11 de la clasificación, con 21 unidades.

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Durante un evento ajeno a Pumas, el ex del Real Madrid no quiso hablar sobre si se mantendrá en el club o no, pero hizo una declaración que preocupa a la afición universitaria."Es difícil, uno siempre quiere ganar y cuando no se gana, pues no se puede estar contento, entonces esa creo que es una respuesta clara, no se puede estar feliz si no se gana", comentó Navas.Keylor aún tiene seis meses más de contrato con Pumas, por lo que podría inferirse que permanecerá con el equipo.Navas rompe el silencio sobre la eliminación de PumasPor medio de sus redes sociales, Keylor Navas se dirigió a su afición para hablar de lo que fue el torneo del equipo, en el cual no lograron clasificarse a la fase final de la campaña."Punto y final a un torneo que no salió como esperábamos. No estuvimos a la altura y es momento de hacer autocrítica a todos los niveles y pensar en el futuro. Muchas gracias a todos los aficionados que nos acompañaron y nos estuvieron apoyando en este momento difícil", escribió en una publicación de Instagram.Dentro de los comentarios, los seguidores y aficionados del costarricense le han pedido que no se marche del club.