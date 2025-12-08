Real Madrid pierde en casa

MADRID.- El Real Madrid tuvo dos jugadores expulsados en su derrota en casa por 2-0 ante el Celta de Vigo y perdió más terreno frente al líder de la liga española, el Barcelona.

Madrid concedió un gol al inicio del segundo tiempo y luego vio tarjetas rojas para Fran García y Álvaro Carreras en su primera derrota de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu en todas las competiciones.

Williot Swedberg anotó para los visitantes con un buen toque cerca del punto de penalti a los 54 minutos.

Madrid perdió a García con una segunda tarjeta amarilla a los 64 minutos y a Carreras en el tiempo de descuento. Swedberg selló la victoria del Celta en un contraataque poco después de que Madrid se quedara con nueve jugadores.

La única otra derrota en liga del Madrid esta temporada fue una dura caída ante el Atlético de Madrid en septiembre. También perdió en Liverpool en la fase de grupos de la Liga de Campeones en noviembre.

El revés del domingo dejó al equipo de Xabi Alonso a cuatro puntos del Barcelona. El club catalán ganó 5-3 al Real Betis el sábado. Madrid está solo un punto por delante del Villarreal, que ocupa el tercer lugar y tiene un partido pendiente.

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé tuvieron buenas oportunidades para igualar para el Madrid, pero no pudieron capitalizar sus oportunidades.

El defensor del Madrid Éder Militão tuvo que abandonar el juego en la primera mitad debido a una lesión.

El Celta se movió al décimo lugar con su segunda victoria en tres partidos en La Liga.