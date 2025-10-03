Reaparece Edson Álvarez con el Fenerbahce

CIUDAD DE MÉXICO.- En la última Fecha FIFA con la Selección Mexicana, Edson Álvarez sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera por unas semanas. Después de recuperarse, el mexicano vivió sus primeros minutos con el Fenerbahce en la Europa League.

El Machín y su equipo consiguieron una gran victoria de 2-1 sobre el Niza en la segunda fecha de la competencia europea. Kerem Aktürko?lu fue la figura del encuentro, pues el delantero turco se encargó de hacer los goles para sellar este destacado triunfo.

Fenerbahce abrió el marcador al minuto tres de juego. Anderson Talisca se combinó con la estrella turca, Aktürko?lu, quien definió de gran manera ante la salida del arquero del equipo francés.

Minutos más tarde, al 25, el seleccionado de Turquía volvió a aparecer para sellar su doblete. El “9” del Fenerbahce finalizó la jugada con una gran definición, con la que dejó sin opciones a los defensas rivales, así como al portero. Tras su anotación, sus compañeros y él celebraron de una forma bastante llamativa.

Los franceses respondieron desde los 11 pasos con la ejecución de Kevin Carlos al minuto 37.

Ya en la segunda parte, y con el marcador 2-1 a favor del cuadro turco, el técnico Domenico Tedesco tomó la decisión de mover su banquillo. Al minuto 64, Edson Álvarez ingresó al terreno de juego, tomando el lugar de Marco Asensio.