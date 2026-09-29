Rechazó Aguirre ofertas para dirigir al Valencia

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MADRID.- El veterano entrenador mexicano Javier Aguirre afirmó que rechazó otros cuatro trabajos antes de aceptar el reto de dirigir al atribulado club español Valencia, y prometió recuperar el apoyo de la afición con victorias.

Aguirre, que asume su séptimo club distinto en España tras dirigir a su México natal en el Mundial, fue presentado oficialmente el lunes como nuevo entrenador del Valencia.

"Había dejado cuatro oportunidades de trabajo, estaba a gusto con mi familia, pero cuando me llamó el Valencia le dije a mi mujer que había que venir y ella, que le gusta más el fútbol incluso que a mí, estaba feliz", declaró el estratega de 67 años.

Aguirre no dio detalles sobre las ofertas de trabajo que rechazó antes de aceptar reemplazar al destituido Carlos Corberán.

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La tercera etapa de Aguirre como seleccionador de México terminó con una derrota en octavos de final ante Inglaterra en el Mundial en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Anteriormente dirigió a los clubes españoles Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Aguirre recibió un contrato hasta el final de la temporada, con una opción del club para extender el acuerdo por un año adicional.

Valencia ha perdido cinco de sus primeros siete partidos de la temporada y es penúltimo en La Liga española.

Aguirre señaló que se sintió bien recibido por los aficionados y percibió una "atmósfera positiva" al llegar al club, pero reconoció que "esto va de resultados y esperemos darlos lo antes posible".

Su primer partido será en la cancha del recién ascendido Racing Santander el 11 de octubre.

"La gente estará cansada de mensajes. Vamos a jugar contra el Real Racing Club de Santander y vamos a ir a ganar, la victoria es lo que necesitan", afirmó Aguirre.

Antes de la llegada de Aguirre, los aficionados del Valencia han protestando contra los jugadores y el el propietario del equipo, Peter Lim, un empresario singapurense del que dicen que solo trata al club como un negocio.