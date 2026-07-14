Recibirá San Luis el Junior Bike

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San Luis Potosí volverá a convertirse en el epicentro del ciclismo juvenil con la celebración del Junior Bike 2026, considerado el evento infantil y juvenil más importante del país, que se llevará a cabo del 23 al 26 de julio y reunirá a 500 ciclistas provenientes de cinco países y de las 32 entidades federativas, consolidándose como una competencia de carácter internacional y un importante semillero de talentos.

La competencia se desarrollará en tres escenarios emblemáticos del estado. La primera etapa se disputará en un circuito ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; la segunda jornada tendrá como sede el Parque Tangamanga I, mientras que el cierre del evento se realizará sobre la tradicional avenida Venustiano Carranza, en la capital potosina.

La convocatoria contempla categorías en las ramas femenil y varonil desde Pañales hasta los 4 años, además de las divisiones 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 años, Juvenil Femenil Libre (15 años en adelante) y Juvenil Varonil (15 a 18 años). Como parte de su compromiso con la inclusión, el evento también contará con las categorías Especial Menor y Especial Mayor, dirigidas a niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down.

Las competencias arrancarán diariamente a partir de las 7:00 de la mañana, mientras que los organizadores informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de julio, fecha límite para garantizar el seguro contra accidentes y la entrega del kit personalizado para cada participante.

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Entre los ciclistas surgidos de este certamen destacan Heriberto Quiroz y Jony Morales, del equipo Tenis Star, así como José Ramón Muñiz, del equipo Petrolike, quienes hoy forman parte de la nueva generación del ciclismo mexicano.

Asimismo, los organizadores mantienen conversaciones para contar con la presencia del ciclista profesional Said Cisneros, integrante del Soudal-Quick Step Devo Team, quien actualmente desarrolla su carrera en Europa y cuya participación representaría un importante incentivo para los jóvenes competidores.

La representación potosina también llegará con figuras que atraviesan un gran momento deportivo, como Jimena Méndez Sánchez, medallista de plata y bronce en los Nacionales CONADE 2026, y Jonatan Hernández Torres, ambos del equipo Impresiones Posadas, quienes recientemente conquistaron el primer lugar en la competencia nacional Rosendo Ramos dentro de sus respectivas categorías juveniles.