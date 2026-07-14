logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Recibirá San Luis el Junior Bike

El evento ciclista infantil y juvenil más importante del país arranca el 23 de julio

Por Romario Ventura

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Recibirá San Luis el Junior Bike
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí volverá a convertirse en el epicentro del ciclismo juvenil con la celebración del Junior Bike 2026, considerado el evento infantil y juvenil más importante del país, que se llevará a cabo del 23 al 26 de julio y reunirá a 500 ciclistas provenientes de cinco países y de las 32 entidades federativas, consolidándose como una competencia de carácter internacional y un importante semillero de talentos.

      La competencia se desarrollará en tres escenarios emblemáticos del estado. La primera etapa se disputará en un circuito ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; la segunda jornada tendrá como sede el Parque Tangamanga I, mientras que el cierre del evento se realizará sobre la tradicional avenida Venustiano Carranza, en la capital potosina.

      La convocatoria contempla categorías en las ramas femenil y varonil desde Pañales hasta los 4 años, además de las divisiones 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 años, Juvenil Femenil Libre (15 años en adelante) y Juvenil Varonil (15 a 18 años). Como parte de su compromiso con la inclusión, el evento también contará con las categorías Especial Menor y Especial Mayor, dirigidas a niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down.

      Las competencias arrancarán diariamente a partir de las 7:00 de la mañana, mientras que los organizadores informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de julio, fecha límite para garantizar el seguro contra accidentes y la entrega del kit personalizado para cada participante.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre los ciclistas surgidos de este certamen destacan Heriberto Quiroz y Jony Morales, del equipo Tenis Star, así como José Ramón Muñiz, del equipo Petrolike, quienes hoy forman parte de la nueva generación del ciclismo mexicano.

      Asimismo, los organizadores mantienen conversaciones para contar con la presencia del ciclista profesional Said Cisneros, integrante del Soudal-Quick Step Devo Team, quien actualmente desarrolla su carrera en Europa y cuya participación representaría un importante incentivo para los jóvenes competidores.

      La representación potosina también llegará con figuras que atraviesan un gran momento deportivo, como Jimena Méndez Sánchez, medallista de plata y bronce en los Nacionales CONADE 2026, y Jonatan Hernández Torres, ambos del equipo Impresiones Posadas, quienes recientemente conquistaron el primer lugar en la competencia nacional Rosendo Ramos dentro de sus respectivas categorías juveniles.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gran Premio Bélgica 2026: Sergio Pérez busca primeros puntos en Spa
      Gran Premio Bélgica 2026: Sergio Pérez busca primeros puntos en Spa

      Gran Premio Bélgica 2026: Sergio Pérez busca primeros puntos en Spa

      SLP

      El Universal

      El piloto mexicano Sergio Pérez intentará mejorar su posición tras un 14º lugar en Silverstone.

      Gilberto Mora felicita a Guillermo Ochoa por su cumpleaños 41
      Gilberto Mora felicita a Guillermo Ochoa por su cumpleaños 41

      Gilberto Mora felicita a Guillermo Ochoa por su cumpleaños 41

      SLP

      El Universal

      El portero Guillermo Ochoa, apodado 'Don Memo', fue felicitado por el mediocampista Gilberto Mora.

      Seleccionados de Chivas se suman al equipo para el Apertura 2026
      Seleccionados de Chivas se suman al equipo para el Apertura 2026

      Seleccionados de Chivas se suman al equipo para el Apertura 2026

      SLP

      El Universal

      Gabriel Milito cuenta con los seleccionados mexicanos para enfrentar a Toluca en el estadio Akron.

      Francia y España se enfrentan en semifinal de Mundial en Dallas
      Francia y España se enfrentan en semifinal de Mundial en Dallas

      Francia y España se enfrentan en semifinal de Mundial en Dallas

      SLP

      AP

      El AT&T Stadium en Dallas será sede de la semifinal entre dos campeones mundiales.