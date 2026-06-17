Renard es nuevo técnico de Túnez

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TÚNEZ.- El presidente de la Federación Tunecina de Futbol (FTF), Moez Nassari, anunció la contratación del DT francés Hervé Renard hasta el final del Mundial 2026 en reemplazo del francés Sabri Lamouchi, quien llegó a un acuerdo para rescindir su contrato tras la dolorosa caída de Las Águilas de Cartago por 5-1 contra Suecia en su debut en el torneo.

"Renard llegará hoy a Monterrey, donde dirigirá la primera sesión de entrenamiento del equipo", informó la emisora estatal tunecina tras el comunicado emitido por la FTF sobre el arribo del entrenador francés en reemplazo de Lamouchi, quien había asumido en enero pasado.

La FTF, la cual anunció que Wahbi Khazri y Mondher Kebaier integrarán el cuerpo técnico de Renard, aseguró, además, que llegó a un acuerdo con Lamouchi, de 54 años y con ascendencia tunecina, para rescindir su contrato.

Lamouchi se sumó a una lista de entrenadores despedidos en pleno Mundial que ya integraba Henryk Kasperczak, quien fue destituido también por Túnez en Francia 1998 tras dos derrotas en la fase de grupos.

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Pero ese Mundial celebrado en Francia también se cobró dos víctimas más, pues Corea del Sur despidió al DT Cha Bum-kun y Arabia Saudita al entrenador brasileño Carlos Alberto Parreira.

Lamouchi, exmediocampista del Parma, Inter y Genoa, entre otros, sólo ganó uno de los cinco, partidos de su ciclo, que incluyó, además, una dolorosa caída por 5-0 contra Bélgica.

Por su parte, Renard, de 57 años, es reconocido por su conocimiento del futbol africano, pues ganó dos títulos de la Copa de África con Zambia y Costa de Marfil, mientras que dirigió a Marruecos y a Arabia Saudita en precedentes ediciones de la Copa del Mundo.

De hecho, Renard se dio el gusto de vencer por 2-1 con Arabia Saudita a Argentina en su debut en el Mundial de Qatar 2022, que más tarde registró la coronación de la albiceleste.