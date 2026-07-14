Reporta el ADSL dos bajas por lesión

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A solo unos días del inicio del Torneo Apertura 2026, el Club Atlético de San Luis confirmó dos bajas importantes en su plantel tras dar a conocer el reporte médico de Juan Pedro Ramírez y Benjamín Galdames, ambos con lesiones en los ligamentos de la rodilla, una situación que enciende las alarmas dentro del equipo dirigido por Diego Mejía.

De acuerdo con el comunicado emitido por el departamento de Ciencias Médicas del club, Juan Pedro Ramírez presenta una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, mientras que Benjamín Galdames sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

La institución informó que el tiempo de recuperación de ambos futbolistas quedará sujeto a su evolución, sin ofrecer un pronóstico estimado para su regreso a las canchas, por lo que su participación en el arranque del campeonato permanece en incertidumbre.

Las lesiones llegan en un momento poco oportuno para el conjunto potosino, que recientemente concluyó su pretemporada con buenos resultados en partidos amistosos y se alista para debutar en el Apertura 2026. Sin embargo, perder a dos elementos antes del inicio oficial del torneo obliga al cuerpo técnico a replantear alternativas en el plantel.

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Más allá del parte médico, la noticia también abre espacio para el análisis. Aunque las lesiones forman parte del fútbol profesional, resulta inevitable cuestionar si las cargas de trabajo durante la pretemporada, la planificación física o la intensidad de los entrenamientos pudieron influir en estas bajas. Sin información adicional por parte del club, no es posible establecer una relación directa, pero sí es válido señalar que dos lesiones de rodilla en un periodo tan cercano al inicio de la competencia generan preocupación entre la afición y aumentan la exigencia para el área médica y de preparación física.

Ahora, Atlético de San Luis deberá afrontar el comienzo del torneo con un plantel disminuido y con la esperanza de recuperar lo antes posible a Juan Pedro Ramírez y Benjamín Galdames, dos jugadores que apuntaban a ser opciones importantes en el esquema del equipo para el inicio del Apertura 2026.