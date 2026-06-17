Ricardo Cordero consigue el podio

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El piloto potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández lograron un destacado tercer lugar en la cuarta fecha del Campeonato de Rallismo Americano (ARA), celebrada en Estados Unidos, en una competencia marcada por el drama, la intensidad y las exigentes condiciones de los caminos norteamericanos.

La dupla mexicana llegó a territorio estadounidense con el objetivo de seguir acumulando experiencia, perfeccionar su adaptación al estilo de conducción que exige el campeonato y mantenerse entre los protagonistas de una de las series más competitivas del continente.

Las actividades comenzaron desde el jueves con la realización del tradicional shakedown, donde los equipos tuvieron la oportunidad de realizar los últimos ajustes a sus vehículos antes del inicio de la competencia oficial.

Para el viernes, la afición pudo convivir de cerca con los participantes durante una actividad denominada Rally Parade, en la que los automóviles fueron exhibidos ante los seguidores del deporte motor. Ese mismo día arrancaron los tramos cronometrados y desde los primeros kilómetros Ricardo Cordero comenzó a registrar tiempos competitivos que lo colocaron dentro de los diez mejores de la clasificación general.

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La jornada sabatina representó un reto aún mayor debido a las condiciones climáticas de la región, que complicaron el desarrollo de la competencia. Sin embargo, el experimentado piloto potosino logró mantener un ritmo constante para asegurar el tercer escalón del podio, resultado que confirma su capacidad de adaptación a los caminos de tierra y asfalto del campeonato estadounidense.