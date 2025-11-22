Ricardo Sánchez recibe Premio al Mérito Deportivo

En una ceremonia solemne realizada en el majestuoso Teatro de la Paz, se llevó a cabo la entrega anual de los premios a lo más destacado del deporte en San Luis Potosí, donde el piloto potosino de autos fórmula Ricardo Sánchez fue reconocido con el Premio al Mérito Deportivo.

La distinción le fue entregada por el director del Instituto Potosino del Deporte, Francisco Javier Serrano Altuzar, en reconocimiento a su sobresaliente actuación durante la temporada 2024 de la Súper Copa, serial nacional de automovilismo.

Sánchez se coronó campeón de la categoría PRO 2 de la Fórmula 5, logrando un año debut excepcional en el que acumuló victorias y múltiples podios que lo colocaron como una de las revelaciones del automovilismo nacional.

“Muy contento y honrado con el premio al mérito deportivo; esto me motiva a seguir trabajando por este deporte que tanto me apasiona. Agradecido con mi familia, con mis patrocinadores, con mi preparador Pepe Morales, que juntos logramos el campeonato. Gracias a la Asociación de Pilotos Potosinos por tomarme en cuenta para esta distinción. La intención es regresar a las pistas a pelear en la categoría PRO 1 en la siguiente temporada”, expresó el piloto tras recibir el reconocimiento por parte de las autoridades locales.

Luego de tomar un año sabático en esta temporada de 2025, Ricardo Sánchez se ha mantenido en preparación con el objetivo de regresar más fuerte en la temporada 2026, donde buscará competir al máximo nivel en la categoría PRO 1.

El automovilista potosino continúa consolidándose como una de las figuras emergentes del deporte motor en México, y este premio confirma su proyección y compromiso con seguir creciendo dentro de las pistas..