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S. Williams cae en dobles

Por AP

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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S. Williams cae en dobles
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      BERLÍN.- Serena Williams tuvo un tropiezo el martes en su regreso a las competencias con una derrota en su partido de dobles de primera ronda en el Abierto de Berlín.

      Giuliana Olmos y Erin Routliffe derrotaron por 6-4, 6-4 a Williams y a su compañera Karolina Muchova para poner fin a la participación de Williams en el torneo WTA 500 sobre césped en la primera ronda .

      Pero la derrota no apagó el cariño que Williams recibió de los agradecidos aficionados en lo que fue su segunda aparición después de una victoria la semana pasada en el Queen´s Club de Londres. Ese había sido el primer partido profesional de Williams desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. Pero su participación en el Queen´s Club se vio interrumpida cuando su compañera Victoria Mboko se lesionó la rodilla en un partido de individuales.

      Williams, de 44 años, fue recibida con un enorme rugido y aplausos en la cancha central del Steffi Graf Stadion, que se llenó rápidamente a medida que los aficionados que comían y bebían afuera se daban cuenta de que el principal atractivo estaba a punto de comenzar.

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      El martes temprano, los organizadores de Wimbledon anunciaron que Williams y su hermana mayor Venus, que cumple 46 años el miércoles, recibirán una invitación de comodín para el torneo de dobles, que comienza en menos de dos semanas.

      "¡Bienvenida de vuelta, Serena!", gritó un aficionado en Berlín mientras Williams mostraba destellos de su tenacidad con algunas devoluciones feroces.

      "¡Serena, te queremos en Berlín!", gritó otro aficionado entre vítores en el segundo set.

      Pero Olmos y Routliffe quebraron el servicio de Muchova para ponerse 3-2 en el segundo set, y Routliffe preparó el punto de partido con un ace.

      "Honestamente, me sentí bastante bien ahí afuera", dijo Williams en su conferencia de prensa posterior al partido. "De hecho me sentí más ágil y más firme y más rápida que en el primer partido en Queens´. Sí, en general, me siento bastante bien. Solo físicamente y la rapidez, que creo que necesitas mucha rapidez en césped."

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