San Luis Potosí será la sede del Rally Nacional de Senderismo

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El estado de San Luis Potosí hará historia al convertirse por primera vez en sede del Rally Nacional de Senderismo 2026, evento organizado por la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada, que llegará a territorio potosino con la realización de la ruta "El Sendero del Capitán".

La actividad forma parte de una competencia anual que reúne a senderistas de diferentes estados de la República Mexicana y que anteriormente se ha desarrollado en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, consolidándose como uno de los encuentros más importantes para los amantes del senderismo y las actividades de montaña.

La Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada cuenta con más de 80 años de historia promoviendo y regulando estas disciplinas en el país, además de contar con el reconocimiento de la CONADE y de la Union International de Asociaciones de Alpinismo a nivel internacional.

La ruta "El Sendero del Capitán" ofrecerá a los participantes una experiencia que combinará deporte, historia y naturaleza, recorriendo algunos de los paisajes más representativos del desierto potosino y antiguos caminos mineros de la región.

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El evento se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en Cerro de San Pedro, teniendo como horario de registro las 7:00 de la mañana y el arranque de la ruta a las 7:30 horas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 28 de mayo de 2026 o hasta agotar cupo. El registro en línea puede realizarse a través del formulario oficial: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfesveYjLmHGPHAie1AzCvc3EuMHS77zZPQ-ccfJ9qWYb49bA/viewform .

Los costos de participación serán de 150 pesos para afiliados a la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada con credencial vigente 2026 y de 250 pesos para público en general. La inscripción incluye Pasaporte Senderista y Box Lunch.

Toda la información oficial, requisitos y recomendaciones para participar pueden consultarse en fmdmye.org, además de que se encuentra disponible el número de informes 5545758059.