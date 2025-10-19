Sánchez, listo para Campeonato Pony de SLP

El piloto juvenil potosino Ricardo Sánchez está listo para volver a la acción este domingo en el Campeonato Pony de San Luis Potosí, que se llevará a cabo en el Parque Tangamanga II, marcando así su regreso a la competencia tras varios meses de inactividad.

El joven talento potosino buscará aprovechar esta participación como una oportunidad para recuperar ritmo y afinar detalles con miras a sus próximos compromisos dentro del automovilismo nacional. “Regresamos a competir en la Pony II, marcando nuestro regreso a las pistas después de varios meses sin actividad. Nuestro principal objetivo es mantener el auto estable durante la carrera y ganar la misma, aprovechando la experiencia de la fecha pasada, donde logramos un buen ritmo competitivo”, compartió Sánchez previo a la competencia.

Además de su participación en el Campeonato Pony, el piloto tunero ya tiene en la mira su siguiente desafío: la Súper Copa en la categoría Fórmula 5, programada para el próximo fin de semana. Este compromiso representa una oportunidad importante para Sánchez de cara a su preparación rumbo a la temporada 2026.

“Esta participación será clave para volver a tomar ritmo después de la última fecha en Mérida con la Fórmula 5. Buscamos afinar detalles, mejorar nuestro desempeño y prepararnos para regresar con fuerza a la Fórmula 5 en 2026, con el objetivo de conseguir nuevos patrocinadores y pelear por el campeonato de la categoría Pro 1”, agregó.

Con ambición y determinación, Ricardo Sánchez continúa su desarrollo dentro del automovilismo mexicano, decidido a consolidarse como uno de los referentes potosinos en el deporte motor.