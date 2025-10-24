Santo Jr. encabezará función de lucha libre

Una velada espectacular se vivirá el próximo 30 de noviembre en la Arena Rayo de Plata, donde los aficionados a la lucha libre disfrutarán de un cartel lleno de figuras nacionales y locales encabezado por Santo Jr., heredero de una de las dinastías más emblemáticas del pancracio mexicano. La función dará inicio a las 18:45 horas y promete emociones al por mayor.

En rueda de prensa, Juan Luna (Rayo de Plata) presentó de manera oficial el evento, destacando la presencia de Santo Jr., quien busca dejar su propia huella en los cuadriláteros de México. En esta ocasión, el “Enmascarado de Plata” compartirá esquina con Rayo de Plata Jr., orgullo potosino que continúa con el legado familiar, y con El Hijo del Picudo, uno de los luchadores que más ha sobresalido en los últimos años.

La tercia técnica enfrentará a una poderosa escuadra ruda integrada por El Hijo de Fishman, Demencia Jr. y Black Extrem, tres gladiadores que llegan con la firme intención de imponer su fuerza y salir victoriosos ante el público potosino.

La lucha semifinal también promete intensidad con un combate en cadenas, donde el carismático Wisin, favorito del público infantil por su peculiar estilo y botarga, se medirá ante el experimentado Gato Eveready, recordado por sus presentaciones en la AAA.

El cartel incluye además una lucha de apuesta, donde una máscara o cabellera caerá entre los participantes Escudero, Neurosis, Geruz, Destello Jr., Español, Xtreme Fly, As Negro, Dangerous y Bogar Jr., quienes buscarán conservar el orgullo sobre el encordado.

En los relevos mixtos, se presentarán Latín Queen, Lady Dinamita, King Pegasso y Niño Montaño frente a La Yedra, Miss Fantassy, Rey Sombra y Leopardo, en un combate que promete gran dinamismo. Finalmente, en relevos de tríos, los equipos Sepeda, Payaso Mágico, Pitufo y Dr. Kaos se enfrentarán a Chino Black, El Guardia, Deam Creazy y Black Slayer, completando así una cartelera de lujo.