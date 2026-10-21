PAN exige renuncia de Zoé Robledo por crisis en IMSS
Jorge Romero Herrera solicita a Claudia Sheinbaum destituir a Zoé Robledo si no renuncia voluntariamente.
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Desde las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jorge Romero Herrera exigió la renuncia de Zoé Robledo Aburto, y de no hacerlo, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que lo destituya por el mal manejo de este organismo, el desabasto de medicamentos y la nula escucha a trabajadores que protestan desde hace dos semanas.
"Le decimos a Zoé Robledo que si tiene un poquito de honor, que renuncie, porque tiene roto al IMSS, tiene rota la seguridad social y a su instituto. Si tiene un poquito de honor, que él renuncie y si no, le exigimos mediante este pliego petitorio a la presidenta que destituya a quien no pudo con el IMSS", declaró el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) esta mañana.
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En una concentración política y con la presencia de la diputada Kenia López y el diputado Éctor Jaime Ramírez, el líder blanquiazul se pronunció a favor de todas las demandas de los trabajadores del IMSS y señaló que podrán quitar todos los logos y emblemas del PAN para refrendar el apoyo, pues denunció que ninguna fuerza política ni integrantes del gobierno federal han respaldado su lucha por el incremento del 10% al salario tabular y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
"Decirles que estamos con ustedes porque no hemos escuchado a ninguna otra voz decirles que están con ustedes, por lo menos no a la del gobierno. Al contrario, hoy nosotros nos declaramos sus aliados en lo que crean que desde la voz de Acción Nacional, desde las cámaras, del Senado, de Diputados, desde las cámaras locales, desde nuestros gobiernos estatales, podamos ayudar. Nosotros les extendemos la mano", expresó Romero Herrera.
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