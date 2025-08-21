Santos recibe a Astros de Jalisco

Santos del Potosí recibe esta semana a los Astros de Jalisco en una doble jornada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) que puede marcar un punto de inflexión en el tramo medio de la temporada. Los encuentros correspondientes a las jornadas 17 y 18 se jugarán el 21 y 22 de agosto, ambos en el Auditorio Miguel Barragán, a las 8 de la noche, en una serie que enfrenta a un equipo en búsqueda de regularidad contra otro que ha mostrado mayor consistencia en resultados.

Actualmente, los Santos del Potosí, se encuentran en la parte baja de la tabla de la Zona Oeste, con un récord de 2 victorias y 10 derrotas. Su última serie ante los Soles de Mexicali resultó en dos derrotas consecutivas, 87-80 y 86-81. Sin embargo, en su primer encuentro en casa, lograron una victoria convincente de 100-84 ante Gambusinos de Fresnillo, lo que les permitió sumar su primer triunfo de la temporada.

Por otro lado, los Astros de Jalisco, debutantes en la LNBP desde la temporada 2019-2020, han mostrado un rendimiento sólido. En la temporada 2025, han logrado victorias destacadas, incluyendo un triunfo reciente sobre los Correcaminos UAT. Su récord actual es de 13 victorias y 1 derrota, ubicándose en la parte alta de la tabla de la Zona Oeste.

En su encuentro más reciente, disputado el 5 de octubre de 2024, los Astros de Jalisco se impusieron a los Santos del Potosí con un marcador de 74-64. Este resultado refleja la competitividad entre ambos equipos y la importancia de los próximos partidos para los Santos, que buscan mejorar su posición en la tabla.

Bajo la dirección del coach Manolo Cintrón, se anticipa que los Santos implementen una defensa zonal para contrarrestar la ofensiva de los Astros, quienes han mostrado una gran capacidad de anotación desde el perímetro.

Por su parte, los Astros de Jalisco, dirigidos por Iván Déniz, llegarán con la intención de mantener su racha positiva y consolidarse como contendientes fuertes en la liga. Se espera que los Astros utilicen su juego de equipo fluido y su capacidad para mover el balón rápidamente para desorganizar la defensa de los Santos.