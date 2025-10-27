logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Fotogalería

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santos se impone a Gallos Blancos

Por El Universal

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Santos se impone a Gallos Blancos

México.- Las gratas sorpresas siempre se agradecen, sobre todo en un partido que enfrentó al decimoprimer y decimocuarto lugar de la tabla general.

Aunque el Estadio Corona estuvo lejos tener un lleno, Santos Laguna se prodigó para vencer a los Gallos Blancos de Querétaro (3-1), en un partido que terminó por definirse por un riguroso penalti marcado por la oficial Katia Itzel García.

El reloj del juego marcaba los 68’, seis minutos después del descuento de Aldahir Pérez que metía a los Gallos en el partido tras verse abajo por dos goles en la primera mitad, cuando luego de una prolongada revisión en el VAR, la juez determinó que, “tras una zancadilla imprudente”, hubo falta sobre Ramiro Sordo, que Fran Villalba convertiría desde los once pasos para sentenciar el encuentro, sin dejar esperanzas de remontada para los siempre peleadores queretanos.

El resultado premió al conjunto lagunero, que desde el inicio del compromiso se mostró propositivo, y con tantos de Jesús Ocejo (22’) y de Kevin Palacios (40’), salieron victoriosos de casa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así, luego de la pesadilla vivida el torneo pasado, donde sólo hicieron siete puntos, hay una luz al final del túnel que ilusiona a los aficionados de Torreón para disputar el Play-In del futbol mexicano, aunque para eso dependen de los resultados de los demás rivales, pero por lo menos ahora, el mote de Guerreros, lo han recuperado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lando Norris gana el GP de México
Lando Norris gana el GP de México

Lando Norris gana el GP de México

SLP

AP

Llega a la cima del campeonato arrebatándole el liderato a Piastri

Jorge Campos lamenta muerte de M. Lapuente
Jorge Campos lamenta muerte de M. Lapuente

Jorge Campos lamenta muerte de M. Lapuente

SLP

El Universal

El histórico portero mexicano recordó anécdotas con el entrenador

Atlético División se corona campeón
Atlético División se corona campeón

Atlético División se corona campeón

SLP

Romario Ventura

Tras vencer en la final al Real Estanzuela en la categoría Estelar de la Liga Azteca

apuntes y comentarios
apuntes y comentarios

apuntes y comentarios

SLP

Antonio Loría De Regil