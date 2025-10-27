Santos se impone a Gallos Blancos

México.- Las gratas sorpresas siempre se agradecen, sobre todo en un partido que enfrentó al decimoprimer y decimocuarto lugar de la tabla general.

Aunque el Estadio Corona estuvo lejos tener un lleno, Santos Laguna se prodigó para vencer a los Gallos Blancos de Querétaro (3-1), en un partido que terminó por definirse por un riguroso penalti marcado por la oficial Katia Itzel García.

El reloj del juego marcaba los 68’, seis minutos después del descuento de Aldahir Pérez que metía a los Gallos en el partido tras verse abajo por dos goles en la primera mitad, cuando luego de una prolongada revisión en el VAR, la juez determinó que, “tras una zancadilla imprudente”, hubo falta sobre Ramiro Sordo, que Fran Villalba convertiría desde los once pasos para sentenciar el encuentro, sin dejar esperanzas de remontada para los siempre peleadores queretanos.

El resultado premió al conjunto lagunero, que desde el inicio del compromiso se mostró propositivo, y con tantos de Jesús Ocejo (22’) y de Kevin Palacios (40’), salieron victoriosos de casa.

Así, luego de la pesadilla vivida el torneo pasado, donde sólo hicieron siete puntos, hay una luz al final del túnel que ilusiona a los aficionados de Torreón para disputar el Play-In del futbol mexicano, aunque para eso dependen de los resultados de los demás rivales, pero por lo menos ahora, el mote de Guerreros, lo han recuperado.