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Santos vence a Pumas

Suma otra victoria y se acerca a la Liguilla del Apertura 2026

Por Agencias

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Santos vence a Pumas
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      Santos venció 2-0 a Pumas esta noche en el TSM en un duelo salpicado por la polémica arbitral. Los laguneros sumaron su sexto triunfo al hilo y ya ´rozan´ la Liguilla.

      Sin su presidente Aleco Iraragorri en el palco como es costumbre, debido a que fue operado recientemente, los locales salieron airosos ante su gente.

      Apenas al minuto uno, el silbante Guillermo Pacheco señaló un penalti inexistente tras un forcejeo de Nathan Silva con Ezequiel Bullaude, además de expulsar al brasileño.

      El ´Mudo´ Aguirre no falló desde los 11 pasos para adelentar a los de la Comarca.

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      Los universitarios poco pudieron hacer y en el segundo tiempo recibieron el segundo ´dardo´ por la misma vía (penalti), esta vez transformado por Franco Pardo tras una mano del español Duarte.

      En los instantes finales se armó un conato de bronca al pie de las bancas, provocado por el brasileño Juninho; el preparador físico de los visitantes, Rodrigo Barrios, fue expulsado por lanzar una botella. 

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