Se cae el líder ante el Girona

MADRID.- El Real Madrid fue incapaz de regresar a la cima de La Liga española tras ser retenido 1-1 por el Girona, amenazado por el descenso, el domingo.

Kylian Mbappé convirtió un penalti a los 67 minutos después de que Azzedine Ounahi pusiera a los locales por delante a los 45 en el Estadio Montilivi.

Mbappé, quien anotó cuatro goles a mitad de semana contra el Olympiakos en la Liga de Campeones, casi ganó el partido para el Madrid cuando su disparo de pierna derecha desde cerca del punto de penalti apenas falló en el tiempo de descuento.

El Madrid se quejó de que debería haber tenido un penalti en el minuto 80 tras un desafío sobre Rodrygo.

Fue el tercer empate consecutivo en La Liga para el Real Madrid, que cedió el liderato el sábado después de que el Barcelona venciera al Alavés 3-1. El conjunto catalán está un punto por delante del Madrid después de 14 partidos.

El Girona, que está en el puesto 18, ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos de liga.