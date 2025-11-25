Se deslinda Billups, de caso de apuestas

NUEVA YORK.- El entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del baloncesto, Chauncey Billups, se declaró no culpable el lunes de los cargos de haber obtenido beneficios de partidas de póker amañadas que involucraban a varias figuras de la mafia y al menos a otro exjugador de la NBA.

El cinco veces All Star, que ganó un campeonato con los Pistons de Detroit, fue procesado en un tribunal federal en la ciudad de Nueva York por cargos de conspiración para el lavado de dinero y conspiración para fraude electrónico, ambos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. Algunos de los coacusados de Billups también están acusados de operar un negocio de apuestas ilegales y participar en una conspiración de extorsión.

Chris Heywood, su abogado, ha dicho que Billups es un “hombre de integridad” y niega los cargos.

“Creer que Chauncey Billups hizo lo que el gobierno federal lo acusa de hacer es creer que arriesgaría su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad. No pondría en peligro esas cosas por nada, y mucho menos por un juego de cartas”, dijo Heywood después de que Billups compareciera en un tribunal federal en Portland, Oregón, cuando los fiscales anunciaron por primera vez la acusación el 23 de octubre.

Billups vistió un traje gris oscuro durante la breve audiencia y solo habló para responder las preguntas del juez con un sí o un no. Ha estado en libertad bajo fianza desde su primera comparecencia en el tribunal en Oregón.

Billups fue, sin duda, el nombre más destacado entre más de 30 acusados en la amplia operación federal del mes pasado contra operaciones de apuestas ilegales vinculadas a deportes profesionales. Se esperaba que los otros acusados también comparecieran en el tribunal de Brooklyn para las audiencias del lunes, en las que el juez, los fiscales y los abogados defensores

probablemente discutirán los próximos pasos en el caso.

Los fiscales dicen que el nativo de Denver de 49 años, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial el año pasado, estuvo involucrado en un esquema para amañar partidas de póker ilegales respaldadas por la mafia en Manhattan, Las Vegas, Miami y los Hamptons.

El exjugador de la NBA y entrenador asistente Damon Jones también fue atrapado en ese supuesto esquema, que según los fiscales utilizaba una variedad de tecnología sofisticada que permitía amañar las apuestas, como máquinas de barajar cartas alteradas, cámaras ocultas en bandejas de fichas de póker, gafas especiales e incluso equipos de rayos X integrados en la mesa para leer las cartas.

Jones también fue acusado junto con el guardia del Heat de Miami, Terry Rozier, en un esquema separado al mismo tiempo que permitía a los apostadores explotar información privilegiada sobre los jugadores para ganar apuestas en juegos de la NBA.

Los fiscales dicen que el esquema de póker en el que Billups estuvo involucrado defraudó a las víctimas por un estimado de siete millones de dólares desde al menos 2019.

Afirman que él servía como una “carta de presentación” de celebridad que podía atraer a jugadores ricos e incautos a las partidas. Los fiscales dijeron que durante un juego, los organizadores del esquema intercambiaron mensajes diciendo que una de las víctimas “actuaba como si quisiera que Chauncey tuviera su dinero” porque estaba “deslumbrado”.