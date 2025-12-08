logo pulso
Se realizó con éxito GFNY Kids

El circuito se llevó a cabo en el primer cuadro de la ciudad

Por Romario Ventura

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Se realizó con éxito GFNY Kids

El GFNY Kids se convirtió este fin de semana en una verdadera fiesta deportiva en el centro histórico de la ciudad, donde niñas y niños menores de 13 años disfrutaron de una competencia llena de energía, convivencia y emoción. El evento cumplió su objetivo principal: promover el deporte entre las nuevas generaciones y brindarles una experiencia competitiva en un entorno seguro y festivo.

El circuito se desarrolló en el primer cuadro de la ciudad, con salida y meta instaladas frente a la Plaza del Carmen, lugar que se llenó de color con la presencia de las familias y el entusiasmo de los pequeños ciclistas, quienes dieron un toque especial a la jornada.

Resultados por categorías. Categoría 3-4 años femenil: 1. Lia de la Borbolla Lemus; 2. Elia Quiroz Díaz de León; 3. Julia Rodríguez Piza. Varonil: 1. Alejandro de Jesús Gómez Alarcón; 2. Fernando Rafael Gutiérrez; 3. Azael Benjamín López Rojas. Categoría 5-6 años femenil: 1. Aitana Romo Díaz de León; 2. Regina Eliette Lucio Méndez; 3. Lizsa García Moncada. Varonil: 1. Gastón Valdez Velásquez; 2. José Daniel Romo Díaz de León; 3. Carlos Gael López Rojas.

La categoría 7-8 años femenil: 1. Ximena Hernández López; 2. Romina Esparza Salas; 3. Danna Korteweg Landa. Varonil: 1. Eduardo Rueda; 2. Rocco Algara Chávez; 3. Bernardo Castro Fernández. Categoría 9-10 años femenil: 1. Marialu Castro Fernández; 2. Nyrvanna Lucio; 3. Mónica Martínez Jasso. Varonil: 1. Gael Emmanuel Ferrer; 2. Emmanuel López Posadas; 3. Víctor Santiago Gutiérrez.

Categoría 11-12 años femenil: 1. María Fernanda Posadas; 2. María Renata Arzate; 3. Paloma Rivera Alvarado. Varonil: 1. Julián Charcas Martínez; 2. Miguel Aldair Martínez; 3. Elías Martínez Ripoll. Categoría 13 y más (general): 1. Alejandro Ortiz Contreras; 2. Juan Emiliano Ferrer; 3. Gael García Moncada.

