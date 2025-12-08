Se realizó con éxito GFNY Kids
El circuito se llevó a cabo en el primer cuadro de la ciudad
El GFNY Kids se convirtió este fin de semana en una verdadera fiesta deportiva en el centro histórico de la ciudad, donde niñas y niños menores de 13 años disfrutaron de una competencia llena de energía, convivencia y emoción. El evento cumplió su objetivo principal: promover el deporte entre las nuevas generaciones y brindarles una experiencia competitiva en un entorno seguro y festivo.
El circuito se desarrolló en el primer cuadro de la ciudad, con salida y meta instaladas frente a la Plaza del Carmen, lugar que se llenó de color con la presencia de las familias y el entusiasmo de los pequeños ciclistas, quienes dieron un toque especial a la jornada.
Resultados por categorías. Categoría 3-4 años femenil: 1. Lia de la Borbolla Lemus; 2. Elia Quiroz Díaz de León; 3. Julia Rodríguez Piza. Varonil: 1. Alejandro de Jesús Gómez Alarcón; 2. Fernando Rafael Gutiérrez; 3. Azael Benjamín López Rojas. Categoría 5-6 años femenil: 1. Aitana Romo Díaz de León; 2. Regina Eliette Lucio Méndez; 3. Lizsa García Moncada. Varonil: 1. Gastón Valdez Velásquez; 2. José Daniel Romo Díaz de León; 3. Carlos Gael López Rojas.
La categoría 7-8 años femenil: 1. Ximena Hernández López; 2. Romina Esparza Salas; 3. Danna Korteweg Landa. Varonil: 1. Eduardo Rueda; 2. Rocco Algara Chávez; 3. Bernardo Castro Fernández. Categoría 9-10 años femenil: 1. Marialu Castro Fernández; 2. Nyrvanna Lucio; 3. Mónica Martínez Jasso. Varonil: 1. Gael Emmanuel Ferrer; 2. Emmanuel López Posadas; 3. Víctor Santiago Gutiérrez.
Categoría 11-12 años femenil: 1. María Fernanda Posadas; 2. María Renata Arzate; 3. Paloma Rivera Alvarado. Varonil: 1. Julián Charcas Martínez; 2. Miguel Aldair Martínez; 3. Elías Martínez Ripoll. Categoría 13 y más (general): 1. Alejandro Ortiz Contreras; 2. Juan Emiliano Ferrer; 3. Gael García Moncada.
