logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Seahakws y Broncos inician la Semana 6

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Seahakws y Broncos inician la Semana 6
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      DENVER.- Dos defensivas dominantes haciendo todo el trabajo pesado. Dos quarterbacks en apuros intentando de todo para recuperar la magia del año pasado.

      Los Seahawks de Seattle y los Broncos de Denver dan inicio a la Semana 6 la noche del jueves en el frío de Empower Field, con ambos equipos tratando de evitar una tercera derrota, lo que igualaría el total del año pasado en toda una temporada.

      Estos equipos parecían encaminados a un choque de Super Bowl hace ocho meses, antes de que Bo Nix se fracturara el tobillo derecho en los playoffs y Jarrett Stidham se desplomara en una derrota 10-7 ante Nueva Inglaterra en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana.

      Seattle arrolló a los Patriots en el Super Bowl para el segundo campeonato de la franquicia, pero el Jugador Más Valioso de ese partido, el corredor Kenneth Walker III, se fue a Kansas City en la agencia libre y los Seahawks no han vuelto a ser los mismos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sam Darnold ha lanzado cinco intercepciones en tres partidos esta temporada, incluidas dos el domingo que los 49ers de San Francisco convirtieron en touchdowns rápidos camino a una victoria en Seattle.

      "Solo tengo que seguir confiando en mí, confiar en mis pies, confiar en lo que estoy viendo, que es lo que estoy haciendo. Pero, sí, simplemente tengo que ser mejor cuidando el balón", comentó Darnold. Nix ha retrocedido esta temporada. Sus comentarios recientes dibujan el panorama de un quarterback con miedo a arriesgar, dudoso a la hora de lanzar el balón en profundidad. Aunque su protección ha sido irregular por momentos, sigue escapando de bolsas limpias y se muestra reacio a asegurar el balón y correr él mismo, anulando sus cualidades de doble amenaza.

      Al hablar de su rendimiento irregular, Nix oscila entre ofrecer garantías de mejora y negar que exista algún problema.

      "Jugar bien y jugar mal es una narrativa y creo que, honestamente, es algo que nos inventamos. No creo necesariamente que esté jugando diferente a como juego normalmente", manifestó Nix.

      Las estadísticas dicen 

      lo contrario

      Su índice de pasador, su porcentaje de pases completos y sus yardas por intento de pase han bajado respecto al año pasado, y lanzó para apenas 123 yardas en la victoria 23-17 de Denver como visitante sobre los Chargers de Los Ángeles el fin de semana pasado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo
      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

      SLP

      El Universal

      El arquero caboverdiano no alcanzó el mínimo de partidos para renovar contrato en Colo Colo.

      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso
      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso

      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso

      SLP

      AP

      Corinthians ocupa el puesto 16 con 32 puntos tras 30 partidos y busca revertir su mala racha.

      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium
      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium

      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium

      SLP

      EFE

      El equipo francés mostró un juego colectivo sólido y aprovechó la estrategia de Luis Enrique para ganar.

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico
      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      SLP

      EFE

      La RFEF desestimó las alegaciones del Real Madrid y confirmó el castigo