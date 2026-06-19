Ciclistas saldrán del Centro Histórico; habrá cortes viales
Policía Vial acompañará el recorrido hacia Circuito Potosí, por lo que se pide atender indicaciones
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La Policía Vial de la capital informó que este viernes realizará un operativo de acompañamiento para un grupo de ciclistas que saldrá del Centro Histórico a las 09:00 horas.
El contingente avanzará por Damián Carmona, Fray Diego de la Magdalena, López Mateos y Camino Real a Saltillo, hasta incorporarse a Circuito Potosí.
Durante el recorrido, oficiales realizarán cortes momentáneos a la circulación para permitir el avance en bloque de los ciclistas y reducir riesgos para los participantes y automovilistas.
La corporación pidió a las personas conductoras tomar precauciones, considerar tiempos de traslado y atender las indicaciones del personal vial.
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Ciclistas saldrán del Centro Histórico; habrá cortes viales
Redacción
Policía Vial acompañará el recorrido hacia Circuito Potosí, por lo que se pide atender indicaciones