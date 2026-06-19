IP y políticos critican la Ley Serrano

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La Ley Serrano refleja el temor de un gobierno a la libertad de expresión, lo que es un signo preocupante, coincidieron el exsenador panista Francisco Xavier Salazar Sáenz y el empresario Alberto Narváez Arochi.

¿Qué declararon Francisco Xavier Salazar y Alberto Narváez sobre la Ley Serrano?

En entrevista, Salazar Sáenz indicó que quienes quieren frenar la libertad de expresión de periodistas y opinadores tienen miedo de que se den a conocer sus tropelías y actos de corrupción.

Indicó que ante las posibles fallas que tengan los medios de comunicación, no es una solución viable acallarlos.

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La libertad de expresión, indicó, es un componente básico de la democracia, y si no se protege, entonces estamos hablando de una dictadura.

Cuando se está gestionando un gobierno de este corte, advirtió, se ataca la libre opinión.

Añadió que quien crea el andamiaje jurídico desde el Poder Legislativo, para callar la libertad de expresión, es alguien que teme que se hable de su relación con casos corrupción, o es un político desarmado para argumentar con razones.

Acciones de la autoridad y reacciones en San Luis Potosí

Por su parte, Narváez Arochi, también integrante de la organización civil Potosinos con Valor y miembro de diversos organismos de la iniciativa privada, señaló que "ni siquiera por cuidar excesos se debe atacar la libertad de expresión como de manera alevosa se está haciendo con la Ley Serrano.

Indicó que ese tema es de interés general y que a la sociedad debe preocuparle que los gobiernos censuren y persigan a los comunicadores, porque sí es grave que se le de uso político personal, como sucede en San Luis Potosí.

Precisó que se supone que en un sistema republicano, los diputados deben ser contrapeso del Poder Ejecutivo y entonces, cabe preguntarse si los diputados siguen el mandato de la sociedad y está claro que en muchos casos no.