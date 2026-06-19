CNTE marcha por Nochixtlán entre huelga y negociación estancada

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplió este viernes 19 días de huelga nacional indefinida con una nueva jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, que incluye una marcha a las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo para conmemorar el décimo aniversario de los hechos de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, ocurridos el 19 de junio de 2016.

Además de la movilización, los integrantes de la Coordinadora darán seguimiento a las mesas tripartitas instaladas en la Secretaría de Gobernación (Segob), entre ellas la correspondiente a la Sección 9 de la Ciudad de México, como parte de las negociaciones abiertas con autoridades federales y locales.

La jornada se desarrolla en medio del estancamiento de las negociaciones entre el magisterio disidente y el gobierno federal, luego de que la Comisión Nacional Única de Negociación sostuvo esta semana una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

Sin embargo, la CNTE aseguró que no hubo avances sustanciales en sus demandas centrales.

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Durante la semana, la Coordinadora realizó diversas acciones de protesta en la capital del país, entre ellas marchas, bloqueos y movilizaciones hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (Azteca), aprovechando la visibilidad internacional que genera la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La CNTE sostiene como principal exigencia la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar al sistema solidario de pensiones y eliminar el esquema de cuentas individuales administradas por las Afores.

Asimismo, demanda la desaparición definitiva de la Usicamm, incremento salarial, mejores condiciones laborales, respeto a los derechos sindicales y el cese de descuentos y sanciones contra docentes que participan en las movilizaciones.

Los dirigentes magisteriales han acusado al gobierno federal de mantener una postura de cerrazón frente a sus demandas y sostienen que, a diferencia de otros momentos de confrontación con administraciones anteriores, actualmente no existen acercamientos que permitan construir una salida al conflicto. Por ello, advirtieron que las movilizaciones continuarán mientras no haya respuestas favorables a sus planteamientos.

La marcha de este viernes también servirá para recordar a las víctimas del operativo policial realizado en Nochixtlán el 19 de junio de 2016, considerado por la CNTE como uno de los episodios más graves de la represión contra el movimiento magisterial en las últimas décadas.