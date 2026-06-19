Prevén lluvias intensas y riesgo de crecientes

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Las lluvias regresarán con fuerza este viernes a San Luis Potosí y podrían prolongarse hasta las primeras horas del sábado, de acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido por autoridades estatales.

Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento en las cuatro regiones del estado, por lo que se mantiene la alerta ante posibles deslaves, escurrimientos en zonas serranas, crecida de ríos y arroyos, así como encharcamientos en puntos bajos de las zonas urbanas.

En la región Centro se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 14, con lluvias previstas durante la tarde. En el Altiplano, el termómetro alcanzará los 34 grados, aunque también se anticipan tormentas hacia la noche.

La Zona Media será una de las más calurosas del día, con temperaturas de hasta 37 grados, mientras que en la Huasteca persistirá el ambiente extremo, con máximas de hasta 43 grados y una sensación térmica elevada debido a la humedad.

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Además del riesgo por lluvias, las autoridades recomendaron tomar precauciones ante el intenso calor en la Huasteca, donde las condiciones bochornosas podrían mantenerse durante gran parte de la jornada.

Ante este panorama, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar cruzar corrientes de agua o transitar por zonas susceptibles a inundaciones.