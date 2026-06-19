logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prevén lluvias intensas y riesgo de crecientes

Las tormentas podrían prolongarse hasta la madrugada del sábado

Por Redacción

Junio 19, 2026 06:29 a.m.
A
Prevén lluvias intensas y riesgo de crecientes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las lluvias regresarán con fuerza este viernes a San Luis Potosí y podrían prolongarse hasta las primeras horas del sábado, de acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido por autoridades estatales.

      Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento en las cuatro regiones del estado, por lo que se mantiene la alerta ante posibles deslaves, escurrimientos en zonas serranas, crecida de ríos y arroyos, así como encharcamientos en puntos bajos de las zonas urbanas.

      En la región Centro se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 14, con lluvias previstas durante la tarde. En el Altiplano, el termómetro alcanzará los 34 grados, aunque también se anticipan tormentas hacia la noche.

      La Zona Media será una de las más calurosas del día, con temperaturas de hasta 37 grados, mientras que en la Huasteca persistirá el ambiente extremo, con máximas de hasta 43 grados y una sensación térmica elevada debido a la humedad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además del riesgo por lluvias, las autoridades recomendaron tomar precauciones ante el intenso calor en la Huasteca, donde las condiciones bochornosas podrían mantenerse durante gran parte de la jornada.

      Ante este panorama, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar cruzar corrientes de agua o transitar por zonas susceptibles a inundaciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Prevén lluvias intensas y riesgo de crecientes
      Prevén lluvias intensas y riesgo de crecientes

      Prevén lluvias intensas y riesgo de crecientes

      SLP

      Redacción

      Las tormentas podrían prolongarse hasta la madrugada del sábado

      IP y políticos critican la Ley Serrano
      IP y políticos critican la Ley Serrano

      IP y políticos critican la Ley Serrano

      SLP

      Martín Rodríguez

      Reprueban que las autoridades pretendan callar a voces críticas

      Ignora el Legislativo avances de iniciativa contra Ley Serrano
      Ignora el Legislativo avances de iniciativa contra Ley Serrano

      Ignora el Legislativo avances de iniciativa contra Ley Serrano

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Esto, pese a polémica que ha generado la reforma en materia de IA

      Piden instalar semáforos en importante cruce de Pozos
      Piden instalar semáforos en importante cruce de Pozos

      Piden instalar semáforos en importante cruce de Pozos

      SLP

      Leonel Mora