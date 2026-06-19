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Brasil busca despertar ante Haití

La Canarinha está obligada a ganar tras empatar con Marruecos

Por El Universal

Junio 19, 2026 07:56 a.m.
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Brasil busca despertar ante Haití
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      Al continuar este viernes la fecha dos de la fase de Grupos del Mundial 2026, la selección de Brasil entra nuevamente en acción con la misión de despertar y hacer valer su condición de uno de los favoritos.

      Tras un empate ante Marruecos, la verdeamarelha tendrá la obligación de derrotar a Haití en el estadio Filadelfia en punto de las 18:30 en el Grupo C. La selección de la Concacaf inició con derrota la justa mundialista y todo apunta a ser nueva víctima, si es que Brasil saca esa magia que hasta ahora está guardada.

      La duda sigue siendo Neymar Jr, quien al parecer seguirá en la banca ante la lesión que le viene aquejando.

      La jornada iniciará con Estados Unidos enfrentando a Australia a las 13:00 horas en el estadio de Seattle por el Grupo D; de ganar el cuadro de las barras y las estrellas estará asegurando su pase a la siguiente ronda.

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      A las 16:00 horas, Escocia enfrentará a Australia por el Grupo C en el estadio Boston.

      Finalmente, Turquía y Paraguay se medirán a las 21:00 horas en el estadio de la Bahía de San Francisco.

      La jornada de este jueves 18 de junio

      Por la mañana, Chequia y Sudáfrica empataron a un gol por el Grupo A y mantienen sus esperanzas de avanzar.

      En el Grupo B, Suiza le pasó por encima a Bosnia y Herzegovina al derrotarlo 4-1.

      La sorpresa del día fue la goleada de Canadá por 6-0 ante Catar, siendo el primer triunfo de los canadienses en un mundial. Lo triste fue la lesión de Ismael Kone que lo deja fuera de la justa mundialista.

      Finalmente, México consiguió su pase a la segunda fase del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Corea del Sur por el Grupo. Además de sumar dos partidos ganados de forma consecutiva y sin recibir gol hasta el momento, el Tricolor rompió la maldición de no ganar fuera del estadio Azteca (ahora Ciudad de México).

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