Santiago Giménez recordó su festejo tras título de Cruz Azul

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CIUDAD DE MÉXICO. mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Este domingo se va a cumplir una semana de la agónica

del

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en el estadio Olímpico Universitario ante Pumas, pero la afición cementera sigue festejando la tan ansiada, obtenida en cancha de uno de sus máximos rivales.Uno de ellos esde lay celeste de corazón.En, California, lase prepara para enfrentar a Australia, en el segundo de tresque tendrá el Tri antes de su debut en el Mundial 2026, y Giménez fue uno de los futbolistas más solicitados por los medios de comunicación en el Media Day organizado en el Rose Bowl.Allí,fue cuestionado si sufrió la final delcontra Pumas y, de inmediato, se dibujó unaen su rostro, al recordar el nuevo campeonato de la institución que lo vio crecer y le dio la oportunidad de dar el salto al futbol europeo."Fue increíble, yo estaba en, me quedé madrugando hasta las 6 de la mañana para ver acampeón, fue una, ustedes saben que soy azul de corazón desde niño y fue una. Se juntó con nuestra eliminación de Champions League así que no pude festejar como quisiera en redes. La sufrí un poco", confesó Santiago, que fue campeón de Liga MX con la Máquina en aquel recordado título de 2021.Finalmente, Santiago festejó quesea elque levantó este trofeo y le mandó un"Estas son las oportunidades que se dan en la vida y la aprovechó, así que felicidades", concluyó.