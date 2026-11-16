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Las victorias de Rayadas y América sobre Pachuca y Toluca, respectivamente, han definido los emparejamientos de las semifinales del torneo Apertura 2026 en la Liga Femenil MX. Un hecho destacado en esta fase del torneo es la confrontación entre América y Pumas, que marcará el primer Clásico Capitalino en la historia de la Liga Femenil. Tras una significativa goleada frente a Tigres, Pumas llega a este encuentro con alta confianza y motivación, buscando un triunfo ante su eterno rival. Por su parte, América, bajo la dirección de Ángel Villacampa, persigue el objetivo de alcanzar el bicampeonato.

La otra semifinal que se ha confirmado es el enfrentamiento entre Rayadas y Chivas, equipos que han sido protagonistas en las últimas temporadas de la Liga Femenil. Este cruce promete ser emocionante, dado el nivel competitivo que ambos equipos han demostrado a lo largo del torneo. Las semifinales se llevarán a cabo en un formato de ida y vuelta, programadas para realizarse luego de la fecha FIFA correspondiente.

El desarrollo de estas semifinales es un hito significativo para la Liga, ya que atrae la atención de los aficionados y resalta el crecimiento del fútbol femenino en el país. La expectativa es alta, y se espera que los partidos ofrezcan un espectáculo de alto nivel tanto deportivo como emocional. La preparación y el desempeño de cada equipo en estos encuentros serán cruciales para determinar quiénes tendrán la oportunidad de competir por el título en la gran final del torneo.