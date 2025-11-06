Sigue cosecha de preseas de SL en Juegos Nacionales

San Luis Potosí cerró su participación en las artes marciales populares de los Juegos Nacionales Populares 2025, al alcanzar un total de 12 medallas y superar los resultados obtenidos en la edición anterior.

En la jornada más reciente, la delegación potosina sumó dos preseas más: Víctor Hugo Castro obtuvo plata en la modalidad de Combate, dentro de la categoría Adultos Avanzado Peso 65-70 kg, mientras que Lilian Betzabé Vázquez Oropeza consiguió el bronce en Combate Jr. Avanzado Femenil 50-55 kg.

Con estos resultados, la representación estatal concluyó su participación en esta disciplina con un total de una medalla de oro, siete de plata y cuatro de bronce, reflejo del crecimiento competitivo de los atletas locales.

La justa deportiva, organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), continúa con la intervención de las delegaciones potosinas de fútbol popular (6x6) en ambas ramas, que ya viajaron a Oaxtepec, Morelos, para continuar con las competencias.

Entre los logros previos destaca el oro obtenido por Natalia Fernández Rodríguez en Combate Femenil 2013-2015 +40 kg a 45 kg. Las platas fueron conquistadas por Sofía Victoria Gómez Zamudio (Combate Femenil 2011-2012 +45 kg a 50 kg), Lizbeth Gabriela Toro Huitrón (Principiantes Arma Larga 13-14 años), Ana Ximena Ahumada Ayala (Formas Avanzados Arma Larga 13-14 años), Joshua Horestes (Formas Principiante Varonil 13-14 años en Arma Corta y Arma Larga), y Chris Ángel Cortés Hernández, quien se llevó la plata en Combate Varonil Principiante 10-12 años 35-40 kg.

Los bronces correspondieron a Priscila Roque Morales (Combate Femenil Principiantes 2011-2012 40-45 kg) y nuevamente a Lizbeth Gabriela Toro Huitrón, quien subió al podio en dos ocasiones más tras conseguir el tercer lugar en manos libres y en Arma Corta.