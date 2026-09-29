Arrancan los playoffs en las Grandes Ligas

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No tardará mucho en que las Grandes Ligas ofrezcan algunas tramas picantes en la postemporada.

Las series de comodines comienza el martes, con cuatro enfrentamientos al mejor de tres que incluyen a los Medias Rojas de Boston viajando para enfrentar a los Yankees de Nueva York, en un duelo de eternos rivales. También en la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago visitan a los Astros de Houston, que se clasificaron a la postemporada pese a un récord de 81-81.

En la Liga Nacional, los Filis de Filadelfia visitan a los Bravos de Atlanta, mientras que los Cachorros de Chicago viajan para enfrentar a los Padres de San Diego.

Cuatro equipos obtuvieron un pase directo a las series divisionales, incluidos los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay en la Liga Americana, junto con los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores de la Serie Mundial, y los Cerveceros de Milwaukee en la Liga Nacional. Tendrán casi una semana para descansar y reagruparse tras la larga temporada regular de 162 juegos.

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Los Medias Rojas al Bronx

Es el segundo año consecutivo que los rivales del Este de la Liga Americana se enfrentan en la Serie de Comodines. Los Yankees se impusieron en el cruce de la temporada pasada, ganando 2-1 tras una dominante actuación del joven as Cam Schlittler en el tercer juego.

Schlittler se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores del béisbol esta temporada —es probable que gane el premio Cy Young de la Liga Americana— y abrirá el PRIMERO después de registrar una efectividad de 1.95 en la temporada regular.

Aún está por verse si el tres veces MVP Aaron Judge estará en la alineación contra Boston: lidia con una distensión en la pantorrilla derecha que lo dejó fuera durante la última semana de la temporada regular. Eso ocurrió poco después de que se perdiera más de tres meses por una costilla fracturada.

Los Medias Rojas protagonizaron un enorme repunte durante la temporada después de estar 32-46 y a 15 1/2 juegos de distancia en la carrera del Este de la Liga Americana el 24 de junio. Boston despidió al mánager Alex Cora en abril, y a su reemplazo Chad Tracy recientemente le retiraron la etiqueta de interino.

Los Medias Blancas intentan continuar un notable giro

Los Medias Blancas se convirtieron en el primer equipo que, tras temporadas consecutivas de 100 derrotas, llega a los playoffs. La poderosa alineación de Chicago incluye a Miguel Vargas, Munetaka Murakami y Colson Montgomery, aunque estos dos últimos han tenido dificultades recientemente en el plato.

Los Astros llegaron a estar en un momento 11 juegos por debajo de .500, despidieron a su gerente general en agosto y no lograron terminar con récord ganador. Aun así, el club de .500 fue suficiente para ganar el Oeste de la Liga Americana por quinta vez en seis años. El roster de Houston tiene algunos huecos, pero también cuenta con el estelar toletero cubano Yordan Álvarez, quien es el principal favorito para ganar el MVP de la Liga Americana.

Filis-Bravos, choque de rivales del Este de la Liga Nacional

Los Bravos son habituales en los playoffs y tienen otro roster fuerte que incluye al as zurdo Chris Sale y una alineación en la que destacan Matt Olson, Michael Harris II, Ronald Acuña Jr., Drake Baldwin y Ozzie Albies.

Los veteranos Filis tropezaron en el tramo final y se metieron en los playoffs el último día de la temporada regular. Con una alineación que incluye a Bryce Harper y Kyle Schwarber, y una de las mejores rotaciones abridoras del béisbol, no sería sorprendente que hicieran una buena campaña en octubre.

PCA y los Cachorros se dirigen a San Diego

Los Cachorros están liderados por Pete Crow-Armstrong, el principal favorito al MVP de la Liga Nacional y quien terminó la temporada con 45 jonrones y un OPS de .943. También cuentan con el veterano tercera base Alex Bregman, quien está de vuelta en la alineación pese a recibir una pelota en la cara mientras estaba en el círculo de espera la semana pasada.

Los Padres regresan a la postemporada por tercera temporada consecutiva, con un gran cierre gracias a aportes importantes del dominicano Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill. Tienen un sólido pitcheo abridor y uno de los mejores bullpens del béisbol, encabezado por el cerrador Mason Miller.

¿Cuál es el formato de los playoffs de la MLB?

Hay 12 equipos que se clasifican a la postemporada de la MLB, incluidos seis equipos tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Los tres ganadores de división en cada liga obtienen las siembras número 1 a número 3, ordenadas por récord de victorias y derrotas. Luego, los tres equipos comodín obtienen las siembras número 4 a número 6, también ordenadas por récord de victorias y derrotas.

Los dos mejores equipos con el mejor récord tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional avanzan automáticamente a una serie divisional. Los otros ocho equipos disputan series de comodines, un formato al mejor de tres que comienza el martes 29 de septiembre. Tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, el sembrado número 6 viajará para enfrentar al sembrado número 3, mientras que el sembrado número 5 va contra el número 4. El sembrado más alto es anfitrión de los tres juegos.

Los ganadores avanzan luego a la serie divisional al mejor de cinco, seguida por las series de campeonato de liga al mejor de siete y una Serie Mundial al mejor de siete entre los ganadores de la Liga Americana y la Liga Nacional.

¿Cuál es el calendario de la postemporada de la MLB?

Series de comodines: 29 de septiembre-1 de octubre

Series divisionales: 3-10 de octubre

Series de campeonato: 11-20 de octubre

Serie Mundial: 23-31 de octubre

¿Quiénes son los favoritos para ganar la Serie Mundial?

Los Dodgers (+210) son los favoritos para conquistar un tercer título consecutivo de la Serie Mundial, mientras que los Cerveceros (+550), Rays (+800) y Yankees (+800) son considerados los principales contendientes.