Anel Noreña y Marysol Sosa mantienen diferencias tras años de conflicto familiar

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Marysol Sosa fue la gran ausente en el homenaje que la familia de "el Príncipe de la canción" realizó, a propósito de su séptimo aniversario luctuoso y es, José Joel, quien afirma que aunque su hermana fue invitada, ella sigue marcando distancia entre él y su madre, Anel Noreña.

José Joel habla sobre la ausencia de Marysol Sosa en homenajes familiares

El primogénito de José José atendió a la prensa que asistió al evento conmemorativo. Entre los cuestionamientos, surgió el nombre de Marysol quien, es bien sabido que, desde hace unos años, se ha distanciado de la familia, debido a diferencias con su progenitora.

José Joel afirmó que su hermana sí había sido invitada, como ha sido invitada a cada aniversario del fallecimiento de su padre, así como siempre requerida en los eventos relacionados a su legado musical.

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Dijo, además, que no terminaba por entender los motivos por los que Marysol se ha abstenido de acompañarlos en cada uno de ellos.

"Marysolita siempre está invitada y nunca llega, caramba, no sé si no la deja pasar la ambulancia o la patrulla, pero nunca llega", expresó.

Conflictos familiares y disputa por herencia

También habló de la gran dicha que los albergaría, si Marysol se decidiera acompañarlos, especialmente, a su madre que, desde que las diferencias entre las dos crecieron, ha intentado, de diferentes formas posibles, reconciliarse con su hija menor.

"Está más que invitada, ojalá, en una de esas se deje venir, cuando quiera, aquí estamos a la orden, la situación está como el año pasado, lo que les dije el año pasado, está igual ahorita, no quiero hablar de más, es su hija (de Anel), aquí estamos, de eso pedimos nuestra limosna, mi mamá un poquito más que yo, ¿verdad?", dijo con una sonrisa.

Y aunque Marysol celebró la memoria de su padre, a través de redes sociales, no ha hecho ningún pronunciamiento relacionado al evento familiar pues, desde hace años, decidió que las personas por las que debía velar y a las que priorizaría, por encima de todo, eran sus dos hijos, Elena y José Patricio, y su esposo, Javier Orozco.

Fue precisamente con Orozco con quien Anel tuvo problemas, como ella relató hace años, cuando indicó que su yerno le habría alzado la voz y, supuestamente, habría tratado de agredirla físicamente, afirmaciones que tanto él como Marysol han negado expresamente.

En cambio, Marysol ha afirmado que los problemas tuvieron lugar luego de que su madre comenzara a tomar decisiones como la heredera universal de su padre, impidiendo que ella usara el nombre de "el Príncipe de la canción" en los eventos que realizaba en su honor, como ocurrió con el Festival "Amar, querer y rockear".

Recientemente, en una entrevista con Melo Montoya, la hija de José José explicó que la única integrante de la familia que goza de los beneficios de las regalías del cantante es la propia Anel y que ella, en cambio, había renunciado a su parte de la herencia desde años atrás.