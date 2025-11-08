SLP a final del Nal. de Beisbol Máster

Cómo dice el viejo adagio beisbolero, “las grandes tragedias se escriben con dos outs”. Pero esta vez, el drama terminó en hazaña. El representativo potosino “A” estuvo a un out y un strike de quedar eliminado ante Coahuila en la semifinal del Campeonato Nacional de Beisbol Máster (40-49 años), sin embargo, logró empatar en la última entrada y ganar en muerte súbita por pizarra de 11 carreras a 9, desatando la locura de un Estadio Francisco Garate Valdéz casi lleno.

Fue un duelo de batazos desde el inicio. Los potosinos, fungiendo como visitantes, tomaron la ventaja en la primera entrada con un imparable productor del zurdo Iván Beltrán, quien envió dos corredores al plato. Pero Coahuila reaccionó de inmediato y le dio la vuelta al marcador con tres carreras ante el abridor David Guerrero.

La respuesta de los locales no tardó. Con un rally de cuatro anotaciones en la tercera entrada, encabezado por un cuadrangular panorámico de Felipe Zarazúa por el jardín izquierdo, San Luis recuperó la ventaja 6-3, impulsando la euforia en las gradas.

El relevo Alejandro Ríos contuvo a la ofensiva rival durante dos entradas, mientras el zurdo Beltrán seguía produciendo con el madero para ampliar la ventaja 7-4. Sin embargo, el beisbol volvió a poner a prueba los nervios potosinos cuando Coahuila armó un rally de cinco carreras en la sexta entrada, dándole la vuelta al marcador 9-8.

La tensión se apoderó del estadio en la séptima y última entrada. Con dos outs y la eliminación a un strike, Noé Ávila, quien entró de emergente, conectó un valioso hit al derecho. Luego, Adrián Alonso recibió pelotazo y Felipe Zarazúa, con sangre fría, respondió con un imparable al central que permitió a Ávila anotar la carrera del empate, silenciando a la porra coahuilense y desatando el júbilo local (9-9).

El cierre fue digno de película. En la muerte súbita, San Luis aprovechó su oportunidad con un batazo de Saúl Montoya, exjugador de Liga Mexicana, que impulsó dos carreras decisivas. Ya con la ventaja 11-9, el relevista Santiago Soto cerró con autoridad ponchando al último bateador para sellar la histórica remontada y el pase a la Gran Final.

Ahora, San Luis Potosí enfrentará en la final al representativo de Tamaulipas, que llega tras eliminar a Baja California Sur y Chihuahua, en busca de coronarse campeón nacional de la categoría máster.